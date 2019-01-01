Aviator — играть онлайн в краш-игру Aviator

Игра Aviator является самой известной игрой
этого разработчика. Она
выделяется своей уникальной механикой.
|🎮 Название игры
|Aviator (Авиатор)
|📅 Год выпуска
|2019
|👨💻 Разработчик
|Spribe
|📜 Лицензия
|UKGC (Spribe)
|🔒 Безопасность
|Provably Fair
|🎲 Тип игры
|Краш-игра
|💻 Платформы
|Веб
|🎮 Демо режим
|Да
|💸 Минимальная ставка
|10 RUB
|💲 Максимальная ставка
|10 000 RUB
|💰 Максимальный коэффициент
|10 000x
|📊 RTP
|97%
|⚖️ Волатильность
|Средняя
Интерфейс
Авиатор игра онлайн имеет понятный интерфейс.
Основная часть экрана занята
игровым полем с изображением летящего
самолета.
Внизу игроки могут легко настроить сумму
ставки. Сделать это можно с помощью
кнопок "плюс" и "минус". Доступны опции для
увеличения на пять и десять.
Предусмотрен режим автоматической игры.
В верхней части экрана отображается
статистическая таблица. Она показывает
результаты предыдущих раундов. Слева
расположены три вкладки, на которых
отображаются:
- Все ставки на текущий раунд
- Собственные ставки игрока
- Список победителей за день, месяц и год.
В правом верхнем углу экрана находится кнопка
меню. Она имеет три
горизонтальные линии. Эта кнопка позволяет
управлять звуками и анимацией.
Нажав на нее, вы сможете устанавливать
ограничения и изменять другие
настройки.
Наши данные показывают, что через это меню вы
можете получить доступ к
подробным правилам игры.
Механика игры
В Aviator game игроки начинают каждый раунд с
выбора суммы ставки. Сделать
это нужно до начала раунда. Удобно, что
игроки могут сделать сразу две
ставки за раунд.
В основе игры лежит полет виртуального
самолета. Этот самолет летит вверх.
Одновременно с этим растет коэффициент.
Игрок должен решить на каком уровне
продать свою ставку. От этого зависит
сколько денег он выиграет. Но есть
одна загвоздка. Момент "краша" может
произойти в любой момент: самолет
улетит за пределы экрана. Если игрок не
успеет вывести ставку до этого
момента — он проиграет.
Как показали наши тесты, во время игры игроки
могут отслеживать статистику
предыдущих раундов. Это позволяет им
адаптироваться к текущей ситуации.
Авиатор регистрация
Для того чтобы начать играть в Авиатор на
реальные деньги, необходимо пройти
процесс регистрации в казино. Для этого:
- Выберите казино, в котором есть Авиатор
— самолет игра на деньги.
Казино должно иметь хорошую репутацию и
лицензию.
- Перейдите к регистрации.
- Заполните форму. Наш анализ этого
продукта показал, что данные, которые
необходимо вписать: адрес электронной
почты или телефон, пароль.
- Подтвердите регистрацию. Некоторые
казино могут потребовать
подтверждение вашего адреса электронной
почты. Поэтому проверьте свой
почтовый ящик.
- Внесите депозит. Перейдите в раздел
"Касса" и выберите удобный способ
оплаты. Введите сумму депозита. Следуйте
инструкциям для завершения
транзакции.
- Начните играть. Перейдите в раздел
"Игры" и найдите игру Авиатор.
Соблюдайте указанные шаги и наслаждайтесь
игрой в Aviator казино.
Авиатор вход
Для доступа к игре Aviator вам необходимо
войти в свой аккаунт в выбранном
казино. Вот как это сделать:
- Перейдите на сайт казино.
- Введите логин и пароль
- Нажмите "Войти".
Казино часто блокируют. Если это случилось,
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— это альтернативные домены сайтов
казино. Так вы сможете получить
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ставки.
Aviator игра демо
Наше исследование показало, что если вы
хотите попробовать игру бесплатно, то
используйте демо-режим игры. Этот режим дает
возможность погрузиться в игру,
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и в казино.
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Во многих казино, где есть Авиатор игра,
доступен демо-режим. Просто выберите
этот режим перед началом игры. Так вы
сможете играть бесплатно. Вам даже не
нужно вносить деньги. Это отличный способ
ознакомиться с механикой игры и
изучить стратегии.
Доступ на сайте разработчика
Сыграть в Авиатор краш вы сможете и на
официальном сайте Spribe. Для этого
вам не нужно регистрироваться в казино.
Просто перейдите на сайт компании и
найдите игру.
Aviator игра на деньги скачать
Сама игра не имеет никакого приложения. Но
это не помешает вам играть в
Авиатор.
Вы можете играть в нее через мобильные
приложения казино. Они есть у
большинства доступных онлайн-казино.
Используя эти приложения, вы получаете
доступ к различным азартным играм. Среди них
есть и Aviator.
В Aviator также можно играть через браузер.
Вы можете играть на компьютере
или мобильном устройстве. Для этого просто
посетите официальный сайт
онлайн-казино.
Турниры Aviarace
Авиатор предлагает уникальный
соревновательный аспект в виде турниров
Aviarace. В них игроки могут заработать
бонусные очки и дополнительные
вознаграждения.
Участие в турнирах позволяет игрокам
заработать очки. Эти очки можно обменять
на различные привилегии и дополнительные
выигрыши.
Лучшие игроки, достигшие высших мест в
рейтинге турнира, получают деньги,
бесплатные ставки или специальные призы.
Внутриигровой чат и социальные возможности
Авиатор букмекерская контора имеет интересную
особенность. В ней есть
внутриигровой чат. Он создает отличную
атмосферу для общения. Игроки
получают:
- Возможность общаться в режиме реального
времени.
- Делиться стратегиями и обсуждать текущие
события в игре.
- Возможность добавлять друзей и следить
за их успехами.
- Создание игрового круга общения.
- Обмен смайликами и GIF для выражения
эмоций.
- Добавление разнообразия в общение.
- Интегрированные инструменты для обмена
статистикой и впечатлениями.
- Возможность делиться результатами и
обсуждать стратегии с другими
игроками.
В результате использования этого продукта мы
обнаружили, что внутриигровой
чат создает дружескую атмосферу в игре
Авиатор.
Взлом игры
Взломать игру Авиатор фактически невозможно.
Она надежно защищена технологией
Provably Fair. Эта технология обеспечивает
случайность результатов каждого
раунда и прозрачность игрового процесса.
Манипуляции или вмешательства
исключены. Игроки могут быть уверены в
честности игры.
FAQ
Что такое Авиатор?
Авиатор — это онлайн-игра в жанре краш.
Как начать играть на деньги?
Выберите надежное онлайн-казино,
зарегистрируйтесь и пополните счет.
Поставьте ставку и решите, когда продать ее.
Сделайте это до того, как
самолет улетит.
Что такое Provably Fair и как это работает в
Авиатор?
Provably Fair — это технология,
обеспечивающая честность игры. В
Авиатор она гарантирует случайность
результатов каждого раунда.
Иван Ковалев – опытный журналист и редактор, специализирующийся на тематике онлайн-казино. С начала своей карьеры в этой области, начиная с 2015 года, Иван не только пишет статьи по этой теме, но и регулярно лично тестирует новые возможности и игры.