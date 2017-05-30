Русская служба Радио Ватикана

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Бог хочет, чтобы Русская Греко-Католическая Церковь существовала

29 мая (по старому стилю) 1917 года в актовом зале гимназии при церкви св. Екатерины Александрийской Санкт-Петербурге начался Собор Русской Католической Церкви под предстательством митрополита Львовского Андрея Шептицкого. На этой встрече присутствовали все католические священники восточного обряда, а также представители от мирян. В ходе Собора митрополит Андрей установил в России экзархат и его главой назначил о. Леонида Федорова. Вскоре почти все участник собора приняли мученический венец, а общины были разгромлены. Сам экзарх Федоров был причислен к лику блаженных в 2001 году.

Чем живут, спустя век, российские католики восточного обряда. Об этом мы побеседовали с о. Андреем Залевским, душепастырем калининградских греко-католиков. Но прежде , чем ответить на наши вопросы отец Андрей посчитал обратить внимание на важный аспект.

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- Наибольшая заповедь христианства — заповедь любви. Эта любовь не должна ограничиваться только близкими людьми: родственниками, друзьями, соседями, но должна охватывать всех, кто верит в Господа Иисуса и Его Божественную природу. В Евангелии от Иоанна мы читаем следующие слова: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин 13, 34-36).

Плодом христианской любви должно быть единство, о котором также просил и Господь небесного Отца перед Своими Страстями: «Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы» (Ин 17,11b).

Чтобы сохранить единство в вере и любви Своих учеников, Христос Господь основал Свою Церковь, то есть сообщество верующих с епископами и священниками во главе с епископом Рима, Папой.
Христианство с самого начала инкультурирует Евангелие в народах, в которых оно провозглашается, ассимилируя местные традиции. Мы различаем форму и содержание христианства. Форма — это обряд, традиции, содержание — это Евангелие и догматы. От времени своего возникновения церковь ассимилировала существовавшие священные традиции и обычаи, делая их своими.

Очень важно объяснить, что представляют собой обряд, вера и Церковь. На помощь к нам приходит митрополит Андрей Шептицкий, который в контексте русской греко-католической Церкви писал: «Вера Х века, в которую обратилась Россия, вполне католическая. Она обладает в полноте апостольским преданием, которое достаточно только развить и углубить, чтобы привести русских ко всем католическим догматам и полному подчинению Святейшему Отцу. Однако, вот в чем опасность. Говоря русским: оставайтесь православными, мы можем быть поняты в еретическом смысле, словно мы говорим: оставайтесь схизматиками. Поэтому греко-католики сохраняют православие, восполняя его католичеством, дословно, греко-католики — это православные католики, ибо римская вера — это полнота православия».

В католическом смысле слова «католической», то есть вселенской, может быть только Церковь; вера же может быть только «православной», в смысле настоящей, истинной.
В этом году отмечается 100-летний юбилей явлений в Фатиме, во время которых Матерь Божья особенно просила молиться об обращении России, заботясь о покаянии и спасении русского народа. И именно в том же мае 1917 г. состоялся первый собор русской греко-католической церкви. Это «совпадение» кажется мне символичным.

Об этом пока редко говорится, поэтому я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день Россия имеет лишь одного католического блаженного – экзарха русской греко-католической церкви Леонида Федорова. И первые плоды святости в России принесла именно наша церковь — ждут прославления во Вселенской Церкви еще трое слуг Божьих: игуменья Екатерина Абрикосова, священники Потапий Емельянов и Епифаний Акулов.

- Отче, на какой территории Вы опекаете католиков восточного обряда?
- Калининград — это самый западный областной центр страны с населением около полумиллиона человек. Калининградская область является одной из самых маленьких территорий в России, ее максимальная протяжённость с запада на восток — всего 205 км, с севера на юг — 108 км. В области проживает около миллиона человек, в основном это русские (85%), много также украинцев и белорусов (примерно по 4%).
В последние годы в область приезжает много переселенцев из Казахстана, среди них немало католиков – украинцев, поляков, немцев.
Община католиков византийского обряда в Калининграде существует с 2010 года. В октябре 2015 года декретом епископа был учрежден приход в честь Рождества Христова. Я являюсь настоятелем прихода и пастырем для всех католиков восточного обряда, живущих в области.

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- Расскажите немного о своей общине?
- Община была всего одна, в Калининграде. Она образовалась в 2010 г., когда из Санкт- Петербурга для совершения богослужений стал приезжать раз в месяц о. Кирилл Миронов. Первоначально мы собирались на богослужения в помещениях римско-католического прихода Святого Семейства; с декабря 2015 г. богослужения и встречи общины проходят в подвальном помещении, арендуемом у организации «Каритас Запад». В октябре 2015 г. епископ Иосиф Верт учредил в Калининграде приход для католиков в честь Рождества Христова, настоятелем которого я являюсь.

Праздник Рождества имеет для нас особое значение. Рождество 2015 года стало для нас и днем рождения нашей приходской семьи: мы впервые на целых три дня покинули свои дома, чтобы в Доме духовных упражнений вместе молиться и праздновать. Поэтому мы недолго раздумывали, когда выбирали имя для прихода. Как истинные дети Небесного Отца, мы не верим в случайные совпадения. Мы постоянно живем действительностью Рождества. У нас нет своего дома, и наше будущее, на первый взгляд, такое неопределенное. Но в нашей бедности, как в нищете вертепа, лежит Сокровище: с нами Бог.
Сейчас прихожан 35-40 человек, среди них есть как традиционные греко-католики, так и присоединившиеся к Католической Церкви православные. Греко-католиков в Калининграде много, но мало кто из них знает о существовании нашего прихода. Нам очень нужен свой храм; важно также получить государственную регистрацию. Мы неустанно молимся об этом и просим о молитве в этих намерениях.
В области тоже есть греко-католики, но они рассеяны по городам и поселкам. Я посещаю их на дому, при возможности они участвуют в богослужениях в Калининграде. Приход многонациональный: украинцы, русские, литовцы, немцы. Нас объединяет Христос.

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- 100 лет назад прошел собор Российской Католической Церкви Восточного обряда. Священноначалие стремилось соблюдать чистоту обряда, полностью подобного тому, в каком служат в Московской Патриархии. Уже тогда этого не удалось, т.к. многие священники вставляли те или иные латинские элементы. Единообразия не получилось. Были даже конфликты. Греко-католики в современной России из разных литургических традиций. Есть ли единообразие и есть ли смысл к нему стремиться?
- В 1950 году в Риме Восточной конгрегацией была создана Комиссия экспертов, возглавленная католическим священником, членом Папской Комиссии по кодификации Восточного Канонического права, участником Русского апостолата в Зарубежье, отцом Кириллом Королевским. Эксперты издали литургические книги для галицких и закарпатских русинов, богослужебные книги по византийско-славянскому обряду для русских, сербов и болгар. Богослужебная редакция для «византийско-славянского обряда в России» получила название «общераспространенная рецензия» (Recensione Volgata).

Поэтому ответ на ваш вопрос положительный. Да, существует единообразие.
В этом месте позволю себе процитировать бл. экзарха Леонида Фёдорова: «… реформу можно вводить только исподволь, постепенно, и то при том обязательном условии, что она будет совершаться не путем пересаживания на нашу почву латинских обрядовых форм и постановлений, а путем нашей творческой работы. Мы, прежде всего, можем восстанавливать древние обряды (иногда менее громоздкие, чем теперешние) и из существующих устранять всякие синодские прицепки и привески. Мы можем эллинизировать обряд, но никак не латинизировать его» (1920 г.). 

- Блаженный Леонид Федоров очень резко относился к полякам и латинянам. Как сейчас складываются у Вас отношения с римо-католиками?
- Я думаю, что здесь мы должны снова процитировать несколько слов Леонида Федорова, чтобы у читателей не создалось ложного убеждения, будто наш блаженный экзарх мог презирать кого-либо (по крайней мере, такой вывод можно сделать из содержания вопроса).

В своей защитительной речи на большевистском суде в 1923 г. бл. Леонид так говорит о себе: «Вся моя жизнь была построена на двух элементах: на любви к Церкви, к которой я присоединился, и на любви к Родине, которую я обожаю». Из любви ко Христу и Его Церкви бл. Леонид всей душой стремился к тому, чтобы его соотечественники обрели полноту православной веры в единстве с Католической Церковью, а как верный сын своего отечества заботился о том, чтобы они при этом сохранили всю красоту и богатство своей литургической традиции: «Нужно понять латинскому духовенству, что Россия не Конго и Замбези, не Китай и Япония, куда нужно идти и проповедовать с крестом в руке, а страна с очень древней, в плоть и кровь вошедшей христианской культурой, в сущности своей вполне католической и искаженной только по форме и по своему применению на практике».

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Современный же экзарху католический клир в России был почти исключительно польским, и отношение его – в силу известных исторических причин – ко всему русскому характеризует прихожанка и единомышленница бл. Леонида Н. С. Ушакова в своем письме к нему, говоря об одном из римо-католических священников С-Петербурга: «У меня к нему непреодолимое недоверие. Я верю, что он умный и очень добрый человек, отличный и даже редкий священник, но я не верю в его любовь к России и к русским. Он поляк до мозгов костей и проникнутый, может быть, и бессознательно презрением ко всему русскому, в том числе и к русской церкви. Для поляка все это очень понятно, и я его не осуждаю. Эти чувства созданы и оправдываются ходом истории, но все же с ними надо считаться, а в данном деле особенно…»

Поэтому некорректно говорить о «резком отношении» о. Леонида «к полякам и латинянам», он лишь резко выступал против их позиции в вопросе о переходе русских людей в католичество, считал недопустимым ставить знак равенства между понятиями «Католическая Церковь» и «латинский обряд».
Если говорить конкретно о нашем приходе, то русские римо-католики, посещающие наши богослужения, находят их очень красивыми и глубокими.

- Как складываются отношения с православными?
- Отношения с православными священниками очень хорошие, много доброжелательности, даже помощи.
Порой создается впечатление, что нас воспринимают как любопытный музейный экспонат.

В своих отношениях с православными мы стараемся следовать указаниям блаженного экзарха Леонида Федорова, который говорил о необходимости завоевывать доверие «путем весьма долгого и терпеливого сожительства с православными, предметно показывая им, что мы не ополячились, не облатинились, но что мы были русскими, остаемся русскими и будем ими, что наши религиозно-бытовые традиции, неразрывно связанные с нашей историей, нам гарантированы св. Церковью настолько, что даже и думать нельзя об их уничтожении» (1920 г.).

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- Католики восточного обряда в России — это своеобразная альтернатива РПЦ или что-то иное? Какая у них миссия?
- Греко-Католическая Церковь не является «альтернативной», мы полноценная католическая Церковь с православной верой (слова «католическая» и «православная» я здесь намеренно использую в их первоначальном значении). Наша миссия совпадает с миссией всей Католической Церкви: впервые провозглашать Благую Весть, делать видимым присутствие в мире Бога по примеру Христа, воплощенного Слова Божьего, в духе диалога и открытости знамениям времени. Мы хотим, чтобы греко-католическая церковь в России стала источником религиозного возрождения России. От греко-католических священников, трудящихся для спасения человека и своими молитвами испрашивающих Божью благодать, в огромной степени зависит процветание всей Церкви. И потому Божье провидение, чтобы уберечь единую русскую Церковь, подарило нам единственного русского католического блаженного — мученика Леонида Федорова, всероссийского экзарха и духовного отца всех русских католиков. Именно его слова точно определяют миссию русской греко-католической церкви: «Преследовавшаяся в течение стольких веков, искореняемая огнем и мечом, из моря слез и крови, из-под развалин и руин – восстает сегодня снова Святая Уния. Восстает та Уния, что сотни лет была мечтой многих пап, что собрала в себе столько усилий великих мужей и столько страданий великих мучеников. Восстает, чтобы далее вести свое дело единства, дабы помогать, чтобы «было одно стадо и один пастырь».

Это наша миссия: «вести дело единства». Ради этого мы стараемся использовать все богатство возможностей, которые дает нам византийский обряд: ежедневно совершаем Божественную литургию и другие богослужения, проводим Всенощные бдения, соблюдаем предписанные посты, занимаемся катехизацией детей и взрослых, чтобы они все более осознанно участвовали в литургической жизни Церкви. Наша миссия состоит также в том, чтобы люди узнали и полюбили Христа, чтобы захотели выражать свою привязанность к Нему именно в этих прекрасных литургических обрядах, заключающих в себе всё догматическое богатство Церкви и Святого Писания.
Мы разговаривали об этом с моими прихожанами, и я могу поделиться таким свидетельством: «Для меня возможность быть «православным католиком», католиком византийского обряда, значит очень много. Это возможность оставаться «русским среди русских», возможность на родном языке (я имею в виду язык традиции, язык культуры) говорить соотечественникам о Христе, о Церкви, о вере. Как и наш Экзарх, я безумно люблю свою Родину, ее христианскую историю, страдаю из-за того, что она так отдалилась от Христа и хочу вместе с ним трудиться для ее обращения».

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- Оглядываясь на столетнюю историю, полную прекрасных и трагических страниц, какие выводы для сегодняшнего дня Вы делаете в первую очередь?
Сразу оговорюсь: я не имею в виду зарубежных приходов, я говорю только о «столетней истории» русской греко-католической церкви в России.
Сначала — не ответ, но предисловие к ответу.

У меня не укладывается в голове фраза «оглядываясь на столетнюю историю, полную прекрасных и трагических страниц». Не было столетней истории, есть только столетний юбилей исторического Собора, который призвал к жизни Российскую Греко-Католическую Церковь. В том, что случилось после, с человеческой точки зрения не было прекрасных страниц, с Божьей – не было трагических… Было мученичество. Была Голгофа. Но «кровь мучеников – семя христиан», писал Тертуллиан. Поэтому есть мы, и есть кому делать выводы.

Первый и главный вывод, который можно сделать – Бог хочет, чтобы Русская Греко-Католическая Церковь существовала. Сам факт, что в России, после всех «трагических страниц», по-прежнему есть греко-католики, граничит с чудом.

Думается мне, что из «столетней истории» следует еще один вывод: история Церкви есть история отдельных людей и их отношений с Христом. История Русской Греко-Католической Церкви — это история конкретных священников, монашествующих, мирян. Некоторых из них мы знаем по именам, многие остались для нас неизвестными. Благодаря тому, что они услышали зов Христа и ответили на него, появилось то, что мы сейчас называем «трагической и прекрасной историей».

Практический вывод? Вот он: продолжение истории Церкви зависит от каждого из нас — лично. Не от решений иерархов, не от стечения обстоятельств, только от моего личного доверия Христу и верности Христу. Живое доказательство этому – наш блаженный Экзарх, Леонид Фёдоров. Ни дара предвидения, ни чудотворения, ни мгновенных и неожиданных обращений – ничего. Святой, чьим единственным чудом была верность делу, которое Бог ему поручил. Героически трудиться, не видя богатых (а часто даже скромных) плодов, не имея даже уверенной надежды что эти плоды появятся когда-нибудь в будущем, пережить, казалось бы, полное поражение… Блаженный Леонид Федоров — святой неудачник, человек, на глазах которого рухнуло то, что он строил всю жизнь, человек, который ничего не достиг. Но его вера и верность все-таки совершили чудо: мы есть.

Блаженный Леонид бросил зерно и не увидел всходов. Но они появились спустя много лет – в моей душе и в душах моих прихожан, русских греко-католиков. Мы есть!

Фотографии из архива о. Андрея Залевского

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