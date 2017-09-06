Русская служба Радио Ватикана

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Молодежь примет участие в Синоде епископов

По словам кардинала Лоренцо Балдиссери, Генерального секретаря Синода епископов, в XV ассамблее Синода епископов в качестве аудиторов примут участие и молодые люди.
Аудиторы имеют право не только участвовать в заседаниях ассамблеи, но и выступать во время них и принимать участие в работе малых групп. Планируется, что среди молодых аудиторов Синода будут не только католики, но и представители других конфессий.
Напомним, что уже сейчас в интернете проводится опрос молодежи. Ответы на опросник лягут в основу различных предсинодальных документов.
XV Генеральная Обычная Ассамблея Синода Епископов по тему «Молодежь, вера и распознавание призвания» пройдет в Ватикане в октябре 2018 года.

Редактор
Редактор
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