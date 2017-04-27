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Пленум ХМКК в С-Петербурге

26 апреля в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге состоялось V пленарное заседание Христианского Межконфессионального Консультативного Комитета.

В нем приняли участие представители Католической, Русской Православной, Лютеранской и Армянской Апостольский Церквей, а также различных протестантских общин.  Тема нынешнего пленума была обозначена следующим образом: «Вера и преодоление гражданского противостояния: итоги столетия».

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Католическая Церковь представляли митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци, о. Константин Передерий, вице-ректор Санкт-Петербургский семинарии, монсеньор Андрис Кравалис, Генеральный викарий Рижской архиепархии и о. Гунарс Консантиновс из Риги.

В консультативный комитет, созданный в 1996 году, входят представители церквей и общин из стран бывшего Советского Союза. Задачей этой организации является осуществление постоянного диалога между христианами. В пленарном заседании приняли участие христиане разных конфессий из России, Прибалтики, Средней Азии, Украины, Грузии, Беларуси, Азербайджана и Армении.

Фотографии Антона Кругликова

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Редактор
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