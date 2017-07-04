Русская служба Радио Ватикана

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Представлен гимн ВДМ в Панаме

3 июля в Панаме представлен официальный гимн Всемирного дня молодежи, которой пройдет в этой стране в 2019 году, сообщает панамский телеканал  TVN-2

Название гимна созвучно девизу молодежного форума, которым стала фраза из Евангелия от Луки: «Се Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».
Оргкомитет ВДМ-2019 выбирал гимн из 56 композиций, предложенных авторами из разных стран. Победителем стало произведение панамца Абиделя Хименеса, написавшего музыку и текст. Аранжировка сделана тремя музыкантами: Анибалом Муньосом, Рики Рамиресом и Карлосом Саманьего.

Абидель Хименес — выпускник факультета религиозных наук Католического университета Санта Мария ля Антигуа, сейчас работает руководителем хора и катализатором в приходе Христа Воскресшего в Сан Мигуэлито. Он уже хорошо известен в Панаме как автор многих духовных песнопений.

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По традиции гимн ВДМ сопутствует духовной подготовке молодежи к этому всемирному форуму, а поместные Церкви в сотрудничестве с оргкомитетом ВДМ создают переводы гимна на местные языки.
Напомним, что XXXIV Всемирный День Молодежи пройдет с 22 по 27 января 2019 года в Панаме.

На фотографии вместе с панамскими епископами Абидель Хименес и Амбар Кальво, автор логотипа ВДМ в Панаме.

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Редактор
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