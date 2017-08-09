Русская служба Радио Ватикана

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Епископ Иосиф Верт о встрече семей

С 3 по 6 августа в Новосибирске проходила первая Всероссийская встреча семей. Мы задали несколько вопросов об этом форуме епископу Преображенской епархии Иосифу Верту, вице-председателю Конференции католических епископов России.

- Владыка, расскажите немного о прошедшей встрече семей?
- Молодежные встречи Конференция католических епископов России регулярно проводит начиная с 2000 года, то есть уже 17 лет. В последнее время мы начали задумываться о том, чтобы организовать в подобном формате встречи и для семей. Нас сдерживало то, что российские просторы огромные, бюджеты семей обычно ограничены. Лишь в этом году мы попробовали и были удивлены тем, сколько семей записалось и приехало на эту встречу. В итоге было принято решение, что мы будем проводить подобные форумы регулярно: раз в три года общероссийскую встречу и раз в три года встречи по епархиям.

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Конечно, подобные мероприятия лишь самая вершина пастырской работы с семьями. Самая простая, рутинная работа ведется каждый день в приходах. Этим занимаются священники, монахини, весь приход. Но надо, что бы регулярно проходили и такие праздники, как епархиальная, всероссийская и всемирная встречи семей.

- Каковы Ваши впечатления о прошедшей встрече?
- Я не мог, в силу ряда причин, участвовать во всех мероприятиях. Но тем не менее я чувствовал и видел в какой атмосфере она проходила. Тот дух, который здесь царил, меня очень порадовал. Родители и дети тоже были очень довольны. Они общались между собой, давали свидетельства. Даже если бы не было лекций, работ в малых группах, то одного этого было бы достаточно. Царившие во время встречи дух и атмосфера праздника — очень важны! Ведь в церкви мы часто празднуем. Каждая месса — это празднование. Вот такая встреча — это тоже празднование, празднование семьи, праздник семьи.

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Однако помимо празднования к встрече были добавлены конкретные практические вещи. На нее был приглашен епископ Радослав Змитрович, который в Конференции католических епископов Украины отвечает за душепастырство семей. Он был стержнем, главным докладчиком.

Кроме уроков, которые получили наши семьи, важное место занимали свидетельства. Я остался под очень сильным положительным впечатлением от них. Одна мама рассказывала о детях, о своей семье, где практикуется совместная молитва. Дети, вырастая в подобной христианской атмосфере, становятся по-настоящему практикующими верующими.

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Я вспоминаю семью, в которой я сам вырос. Это была традиционная католическая семья. Моим родителям удалось во времена воинствующего атеизма воспитать нас так, как будто за стенами нашего дома не было безбожия. Тем не менее, многого у нас не хватало. Священники действовали полуподпольно, они не могли проводить катехизацию детей – это было запрещено. Она происходила тайно и чаше этим занимались миряне. Церковь была очень стеснена, почти не было возможностей учить свою паству, особенно семью. Поэтому сегодня можно только позавидовать семьям, которые живут в совсем другое время. Могу только радоваться и удивляться, что мы имеем такие возможности!

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- Что будет дальше?
- В следующем году пройдет Всемирная встреча семей в Ирландии. Думаю, что на нее отправится из России побольше семей, чем в прошлый раз, когда она проводилась в США. Через два года будут епархиальные встречи семей. И только через три вновь состоится Всероссийская встреча семей. Где и когда она пройдет, мы определим во время одного из заседаний Конференции католических епископов России.

Беседовала с. Татьяна Авдокушина
Фотографии «ТВ Кана»

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