Страстная пятница. Фоторепортажи

Фоторепортажи с богослужения Страстей Христовых из России и ближнего зарубежья.

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Иркутск

Кафедральный собор Непорочного Сердца Марии

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Фотографии Натальи Гончаренко

Санкт-Петербург

базилика Святой Екатерины

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Фотографии Евгения Мартыновича

Санкт-Петербург

церковь Лурдской Богоматери

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Фотографии Михаила Фатеева

Калининград

церковь св. Адальберта

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Фотографии Ирины Перещако

Вале

церковь Рождества Пресвятой Богородицы

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Фотографии Нателы Хитаришвили

Запорожье

Собор Бога Отца Милосердного

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Фотографии Олены Кулыгиной