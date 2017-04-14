Страстная пятница. Фоторепортажи
Фоторепортажи с богослужения Страстей Христовых из России и ближнего зарубежья.
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Иркутск
Кафедральный собор Непорочного Сердца Марии
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Фотографии Натальи Гончаренко
Санкт-Петербург
базилика Святой Екатерины
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Фотографии Евгения Мартыновича
Санкт-Петербург
церковь Лурдской Богоматери
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Фотографии Михаила Фатеева
Калининград
церковь св. Адальберта
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Фотографии Ирины Перещако
Вале
церковь Рождества Пресвятой Богородицы
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Фотографии Нателы Хитаришвили
Запорожье
Собор Бога Отца Милосердного
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Фотографии Олены Кулыгиной