Vox спел колядки в базилике св. Екатерины

29 января в базилике святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге прошел концерт рождественских песен в исполнении легендарного польского вокального коллектива Vox.

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Коллектив был создан в 1978 году и его бессменным лидером является Витольд Пашт. Вокальная группа завоевала множество наград на различных музыкальных фестивалях, давала концерты в Европе, Америке и Австралии. Неоднократно гастролировала в СССР.

Фотографии Евгения Мартыновича