Vox спел колядки в базилике св. Екатерины
29 января в базилике святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге прошел концерт рождественских песен в исполнении легендарного польского вокального коллектива Vox.
Это слайд-шоу требует JavaScript.
Коллектив был создан в 1978 году и его бессменным лидером является Витольд Пашт. Вокальная группа завоевала множество наград на различных музыкальных фестивалях, давала концерты в Европе, Америке и Австралии. Неоднократно гастролировала в СССР.
Фотографии Евгения Мартыновича