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В Вильнюсе освятили возвращенный монастырь

27 августа в Вильнюсе освятили возвращенные властями здания монастыря конвентуальных францисканцев, пишет портал bernardinai.lt

Обряд совершил митрополит Вильнюсский Гинтарас Грушас. В церемонии приняли участие францисканцы из разных уголков мира, в частности Генеральный министр Ордена Братьев Меньших Конвентуальных о. Марко Таско OFMConv и кустод Российской кустодии о. Николай Дубинин OFMConv.

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Во время богослужения митрополит Гинтарас сказал: «Хотя существуют различные трудности в жизни, но Господь помогает тем, кто верит в Него. Сегодня браться-францисканцы вернулись в свои родные стены».
Советские власти закрыли церковь и монастыря конвентуальных францисканцев в 1948 году. Лишь после получения Литвой независимости, церковь была вновь возвращена верующим. Монастырские здания принадлежали Научно-технической палате, которая сдавала помещения обители различным коммерческим структурам, в том числе ресторанам и пивным. Лишь в 2017 году было принято решение о возвращении монастырского комплекса законным владельцам.

Фотографии портала Bernardinai.lt

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