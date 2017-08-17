В Вильнюсе монастырь конвентуалов вернули монахам

Более двадцати лет конвентуальные францисканцы бились за возвращение принадлежащего им монастыря в центре Вильнюса. Лишь в этом году власти передали им пять зданий, составляющих единый комплекс с храмом Успения Пресвятой Девы Марии. 27 августа митрополит Вильнюсский Гинтарас Грушас освятит возвращенные здания монастыря, сообщает портал Bernardinai.

«Помимо монашеской общины, которая сейчас состоит из четырех францисканцев, старый вильнюсский монастырь будет открыт для каждого человека, а помощь в нем найдут люди, потерявшиеся в жизни, те, кто не может самостоятельно решить свои проблемы», — говорит о. Марек Деттлафф OFMConv.

По словам священника в этих трудах монахам будут помогать психолог, психиатр и онкопсихолог. Конвентуалы планируют проводить в стенах монастыря образовательную и культурную деятельность, а также основать музей Ордена Братьев Меньших Конвентуальных.

Нынешнее здания церкви и монастыря были возведены в конце XVIII века на месте более ранних строений, принадлежавших конвентуальным францисканцам. Советские власти закрыли церковь и обитель в 1948 году. Лишь после получения Литвой независимости, церковь была вновь возвращена верующим, а в 1998 году в ней вновь начали служить конвентуальные францисканцы.

Монастырские здания принадлежали профсоюзным организациям, а затем Литовской ассоциации научно-технических обществ. Созданная после 1991 года на ее месте Научно-техническая палата, сдавала помещения монастыря различным коммерческим структурам, в том числе ресторанам и пивным. Лишь в 2017 году было принято решение о возвращении монастырского комплекса законным владельцам.

Фотографии: Bernardinai.lt