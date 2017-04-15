Навечерие Пасхи. Фотографии
Христос воскрес!
Фоторепортажи о том, как встречали Светлое Христово Воскресенье.
Фотографии будут добавляться. Следите за обновлениями.
г. Арсеньев (Приморский край)
церковь Благовещения
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Фотографии предоставлены Татьяной Киловой
Иркутск
Кафедральный собор Непорочного Сердца Девы Марии
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Фотографии Натальи Гончаренко
Санкт-Петербург
церковь Святейшего Сердца Иисуса
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Фотографии предоставлены о. Юлианом Маньковским OFM
Тюмень
церковь св.Иосифа Обручника
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Фотографии Екатерины Кривошеиной
Калининград
церковь св. Адальберта
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Фотографии Ирины Перещако