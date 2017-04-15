Навечерие Пасхи. Фотографии

Христос воскрес!

Фоторепортажи о том, как встречали Светлое Христово Воскресенье.

Фотографии будут добавляться. Следите за обновлениями.

г. Арсеньев (Приморский край)

церковь Благовещения

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Фотографии предоставлены Татьяной Киловой

Иркутск

Кафедральный собор Непорочного Сердца Девы Марии

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Фотографии Натальи Гончаренко

Санкт-Петербург

церковь Святейшего Сердца Иисуса

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Фотографии предоставлены о. Юлианом Маньковским OFM

Тюмень

церковь св.Иосифа Обручника

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Фотографии Екатерины Кривошеиной

Калининград

церковь св. Адальберта

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Фотографии Ирины Перещако