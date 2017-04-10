Крестный путь в Пушкине

9 апреля в Пушкине, входящем в административные границы Санкт-Петербурга, католики провели богослужение Крестного пути на улицах, окружающих церковь святого Иоанна Крестителя.

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Молитву возглавил архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве. В богослужении приняли участие верующие из приходов Санкт-Петербурга и области.

Размышления во время 14 стояний Крестного пути были посвящены Богородице, явившейся сто лет назад детям в португальском местечке Фатима.

Фотографии Евгения Мартыновича