Русская служба Радио Ватикана

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Католики выйдут на улицы

В ближайшие выходные на улицах российских городов пройдут богослужения Крестного пути. В обеих столицах их возглавит митрополит Павел Пецци.
В Москве богослужение начнется 8 апреля в 15:00, католики пройдут по улицам вокруг кафедрального собора Непорочного Зачатия Девы Марии (ул. Малая Грузинская, д.27\13)

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Петербургские католики соберутся на молитву 9 апреля в 16:00 и пройдут по улицам, соседствующим с церковью св. Иоанна Крестителя (Пушкин, ул. Дворцовая, 15).
Приглашаем всех присоединиться к этим общегородским богослужением, которые возглавит наш архипастырь.

Крестный путь — богослужение, воссоздающее последние часы земной жизни Иисуса Христа, разбитой на 14 фрагментов, т.н. стояний.

Редактор
Редактор
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