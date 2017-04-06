Католики выйдут на улицы

В ближайшие выходные на улицах российских городов пройдут богослужения Крестного пути. В обеих столицах их возглавит митрополит Павел Пецци.

В Москве богослужение начнется 8 апреля в 15:00, католики пройдут по улицам вокруг кафедрального собора Непорочного Зачатия Девы Марии (ул. Малая Грузинская, д.27\13)

Петербургские католики соберутся на молитву 9 апреля в 16:00 и пройдут по улицам, соседствующим с церковью св. Иоанна Крестителя (Пушкин, ул. Дворцовая, 15).

Приглашаем всех присоединиться к этим общегородским богослужением, которые возглавит наш архипастырь.

Крестный путь — богослужение, воссоздающее последние часы земной жизни Иисуса Христа, разбитой на 14 фрагментов, т.н. стояний.