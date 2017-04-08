Крестный Путь в Москве

В Москве католики провели богослужение Крестного пути на улицах расположенных вокруг кафедрального собора Непорочного Зачатия Приснодевы Марии.

В этом году размышления над 14 стояниями Крестного Пути были посвящен Богородице, явившейся ровно сто лет назад трем детям в португальском местечке Фатима.

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Исполняли песнопения и несли крест представители различных католических общин столицы. Размышления читали также верующие из разных групп и приходов.

Фотографии Ольга Хруль