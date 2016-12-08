В ожидании Рая

«Тут она пустилась рассказывать про рай – и пошла, и пошла. Будто бы делать там ничего не надо – знай, прогуливайся целый день с арфой да распевай, и так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось». Марк Твен, «Приключения Гекльберри Финна»

Вопрос, с которого я начну сегодняшнее размышление, на первый взгляд никак не связан с праздником Непорочного зачатия.

Хотим ли мы на Небо? Только честно! Когда в последний раз наш разум посещали мысли о том, как замечательно будет наконец оказаться рядом с Богом и начать жить полной и вечной жизнью? Когда в последний раз, без оглядки на «Господи, я не достоин» пытались представить эту реальность – преображенную Вселенную и преображенного человека в ней? Когда в последний раз задумывались о том, какое счастье принесет полное общение и единение со Христом Воскресшим?

Может оказаться, что это случалось непростительно давно.

Может, пора что-то менять?

В конечном счете, вся наша христианская жизнь – соблюдение заповедей, неловкое причинение добра ближним и дальним, молитва, проповедь – единственной целью имеет воссоединение в любви с Тем, Кто нас сотворил. Помним ли мы об этой конечной цели?

Праздник Непорочного зачатия Девы Марии по привычке воспринимается как очередной «марийный» праздник в череде прочих: еще недавно, в октябре Церковь вспоминала годовщину битвы при Лепанто – праздник Девы Марии розария, декабрь и начало января – рождественский период с сильным «марийным» акцентом и праздником Святого семейства. Иногда кажется, что праздники, посвященные Марии, однообразны, однако подобная иллюзия возникает только в том случае, если ограничить ракурс нашего видения исключительно образом Матери Божией, которой следует воздать хвалу и почитание. Впрочем, Мария недаром сопровождает верующих в течение всего церковного года: каждый праздник – это не только (и, возможно, не столько) воспоминание конкретных событий жизни Пречистой, сколько раскрытие различных аспектов присутствия Марии в жизни Церкви, постепенное раскрытие Ее роли в истории спасения рода человеческого.

Адвент – время эсхатологии, время больших перспектив. Не нужно напоминать, что в течение этого периода помимо рождения Спасителя земная Церковь ожидает и собственного рождения в вечность, ожидает второго пришествия, суда и, в конечном итоге, ожидает Неба. Рядом с умиротворенным образом Марии – юной матери, с улыбкой ожидавшей божественное Дитя – есть еще один образ, явленный в Откровении евангелиста Иоанна: «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения … ». Привычная сценка Рождества в Вифлееме, такая человечная, такая понятная, имеет грандиозную эсхатологическую параллель. Образ Апокалипсиса грозен и одновременно прекрасен. Противостояние Жены и Дракона – пролог к картине битвы, разворачивающейся на Небесах, которая заканчивается низвержением ада и победой Агнца. Момент, когда Господь приводит в мир Марию, день Ее зачатия – пролог к наступлению Рая. Пролог к новому небу и новой земле, непостижимому преображению Космоса. Но начинается он в очень обыденных земных условиях, берет начало в супружеской любви праведных Иоакима и Анны, он невидим человеческому глазу и все же – свобода Марии от первородного греха – знамение победы Бога над адом и смертью. Непорочное Зачатие служит для нас твердым обещанием: Бог вершит великие дела и побеждает даже тогда (возможно, именно тогда), когда мы этого не видим.

Земную жизнь Матери нашего Бога сложно назвать райской. Ранняя незапланированная беременность, сложные жилищные условия, ребенок с непростым характером, правда, повезло с мужем и родней. Проповедь Сына, суд, одиночество под крестом. И все же – откровения мистиков, искания иконописцев, художников и поэтов тому свидетельство – Мария прекрасна. Красота тихого созерцания, красота материнства, красота взрослой женщины в служении, красота, которую не в силах затмить даже самое глубокое страдание – красота обещанного нам Неба. Ад не имеет власти над Красотой, Истиной и Любовью, которые Мария являет в их неповрежденном виде. Освободив Свою Матерь от первородного греха, Иисус дал людям повод для радости и оптимизма: вот какова подлинная человеческая природа: она полна силы и красоты.

Красота Марии — это приглашение к мечте и надежде. Рай отвлеченно-богословский, рай лубочный (например, такой, о котором мисс Уотсон рассказывала Геку Финну), рай недостижимый не слишком привлекательный, не заставит нас совершать подвиги. Сердце не будет тосковать по «состоянию вне времени и пространства». Всматриваясь в Марию, можно увидеть чуть более конкретный и понятный «кусочек неба». Церковь приглашает нас смотреть на неповрежденную грехом Красоту, учит тому, как разбудить в себе подлинное ожидание Рая.

Анастасия Паламарчук