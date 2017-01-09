Приглашаем на День иудаизма

Во многих странах мира накануне Недели молитв о единстве христиан проходит т.н. День иудаизма, в рамках которого католики знакомятся с молитвенными, богослужебными и духовными традициями детей Авраама.

В Санкт-Петербурге день иудаизма пройдет уже в пятый раз.

Мы приглашаем всех желающих посетить с экскурсией синагогу общины прогрессивного иудаизма «Шаарей шалом». Во время встречи, которую проведет председатель Совета раввинов Восточной Европы Всемирного союза прогрессивного иудаизма раввин Е. А. Рубинштейн, мы познакомимся с историей и традициями реформистского иудаизма, особенностями благочестия и социальной деятельностью общины «Шаарей шалом».

Всех желающих принять участие в экскурсии ждем в пятницу 13 января в 15:45 на выходе со станции метро «Горьковская».

Адрес синагоги: ул. Мичуринская, д.1, лит. А пом. 21-Н (напротив крейсера «Аврора», вход со двора).