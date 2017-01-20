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Молитва о единстве в С-Петербурге

20 января в Санкт-Петербурге в Успенском соборе прошло богослужение Недели молитв о единстве христиан.

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В нем приняли участие представители различных Церквей. В частности архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве, протоиерей Александр Сорокин, председатель Информационного отдела Санкт-Петербургской епархии и настоятель Федоровского собора, пастор Михаил Иванов, настоятель кафедрального собора Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии и епископ евангельских церквей Северо-Запада России Сергей Николаев.

Песнопения во время богослужения испорлняли хор лютеранской церкви святой Марии и католического собора Успения Приснодевы Марии.

Фотографии Евгения Мартыновича

Редактор
Редактор
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