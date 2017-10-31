Русская служба Радио Ватикана

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Святые, что нас объединяют

Проект «Святые неразделенной Церкви» — это попытка взглянуть на общую для истории Европы историю через призму святости. Мы побеседовали об этом интересном начинании с Сергеем Чапниным, куратором и автором идеи этого проекта.

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- Сергей, что представляет собой Ваш проект? Как он появился, кто принимает участие?
- Проект «Святые неразделенной Церкви» — это серия выставок, лекций и конференций, посвященных истории Церкви первого тысячелетия с очень неожиданной для многих православных в России локализацией – мы будем говорить только о Западной Европе до 1054 года, о тех святых, которые остаются общими для православных и для католиков.

Центром проекта станет выставка современных икон, написанных специально для нашей экспозиции. И это более 120 произведений в традиционных техниках темперы, энкаустики, мозаики, некоторые работы выполнены в более редких техниках — резной и керамической икон, а также акварельной миниатюры. Большинство авторов – православные, но на наше приглашение откликнулись и католические иконописцы из Италии, Латвии и Литвы.

Этот огромный проект был бы невозможен, если бы его главным организатором не выступило содружество в поддержку современной христианской культуры «Артос», но у нас есть также целый ряд соорганизаторов и партнеров.

- В чем актуальность для современного человека этих людей, живших более тысячелетия назад? Ведь поменялось все!
— На протяжении всей своей жизни каждый христианин ищет ответ на пронзительно трудный вопрос о том, что значит быть христианином в современном мире. Поиск ответа не так уж сильно зависит конфессии, юрисдикции или каких-либо других обстоятельств жизни.

В поиске ответа мы нередко обращается к богатому и разнообразному опыту святых разных стран и эпох. Приветствуя наш проект, кардинал Поль Пупар отметил, что он «призван привлечь внимание к тому, как разнообразны харизмы святости, что излучали свет евангельского послания в первом тысячелетии, и какое богатое совместное наследие заключено в христианских общинах Востока и Запада».

- Это передвижная выставка. Где, в каких городах и странах ее можно будет увидеть?
- Наша первая выставка откроется в Минске в залах Национального художественного музея Республики Беларусь 20 декабря и продлится два месяца. Затем мы планируем показать ее в Екатеринбурге, Перми, Москве и Санкт-Петербурге, а в 2019-2020 годах – в ряде стран Западной Европы.

Однако поскольку прежде все выставки содружества «Артос» начинались в Москве, мы решили не изменять традиции и устраиваем небольшой предпоказ в Москве 13-15 ноября в культурном центре «Покровские ворота» (Москва, ул. Покровка, 27). Мы представим 10-15 работ и подробнее расскажем о нашем проекте. Открытие этой выставки состоится 13 ноября в 19 час. Мы будем рады видеть ваших читателей на открытии.

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- В работе над ней принимали участие разные художники и иконописцы. Какие работы Вас поразили больше всего?
- Пожалуй, более всего меня поразило, что в проекте участвуют более 100 иконописцев из 15 стран. Признаюсь, я ожидал, что откликнутся 50-60 иконописцев, и будет настоящий успех, если в проекте примут участие 70-80.
Еще не все иконописцы привезли свои работы, но из тех икон, что уже собраны, я бы особо отметил серию британских святых Ольги Шаламовой, святителя Мартина Турского работы Александра Чашкина, резную икону преподобного Кэдмона песнописца Елизаветы Корпелайнен из Финляндии, и это лишь некоторые имена. О самих иконах стоит говорить отдельно – очень много интересного.

- Может ли и чем, если может, помочь этот проект наведению мостов между Католической Церковью и Православной? Не на иерархическом, а низовом уровне?
- Очевидно, что диалог между Церквами на официальном уровне имеет множество ограничений – не столько богословских, сколько идеологических и политических. Я крайне скептически оцениваю перспективы этого диалога.

Гораздо более ярким и содержательным стал диалог на уровне культуры. И сегодня мне трудно представить дальнейшее развитие этого диалога без обращения к Преданию неразделенной Церкви, к тому, что нас объединяет в истории. Важная часть Предания — это образы святых, просиявших в разных странах, но почитаемых и на Западе, и на Востоке — и в Католической Церкви, и в поместных Православных Церквах.

На протяжении веков особое место в этом диалоге занимало искусство — храмовое зодчество, скульптура, прикладное искусство и, конечно, иконопись. ХХ век вновь «открыл» восточную икону и шире — проблематику богословия образа — как для Православной Церкви, так и для Католической.

Наш проект призван продолжить это братское общение и вовлечь в него художников, иконописцев, христианские общины, культурные центры и выставочные залы Европы и России.

Подробнее о проекте можно прочитать на сайте saints.artos.org

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Редактор
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