Triduum Sacrum

Расписание богослужений Пасхального Триденствия в городах, из которых больше всего заходят читатели на наш сайт.

Санкт-Петербург

Базилика святой Екатерины Александрийской

(Невский пр., 32-34)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20.00

Успенский собор

(1 Красноармейская ул, 11)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20:00

церковь святого Станислава

(ул. Союза Печатников, 22)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 19.00

церковь Лурдской Богоматери

(Ковенский пер, 7)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 15:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 19.00

церковь Посещения Девой Марией Елисаветы

(Минеральная ул., 21)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20.00

церковь Святейшего Сердца Иисуса

(ул. Бабушкина, 57 )

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20.00

церковь св. Иоанна Крестителя

(Пушкин, Дворцовая ул., 15)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:30

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:30

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 21.30

Часовня святой Елизаветы Тюрингской

(ул. Рябиновая, 18)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 16:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 15:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 19.00

приход Сошествия Святого Духа (славяно-византийского обряда)

(в крипте собора, 1-Красноармейская ул, 11)

13 апреля Великий Четверг

Служба Страстей Христовых (утреня Великого пятка с чтением 12-ти. Евангелий) — 18.00

14 апреля Великая Пятница

Погребения Спасителя (Утреня Великой Субботы с чином Погребения Спасителя) — 18.00

15 апреля Святая Суббота

Вечерня Великой Субботы с литургией св. Василия Великого. Освящение куличей — 09.00

Полунощница — 23.00

16 апреля Светлое Христово Воскресение

Пасхальная утреня. Ночная Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста — 00.00

Москва

Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии

(ул. Малая Грузинская, 27\13)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:30

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:30

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20.30

приход свв. Петра и Павла

(ул. Малая Лубянка, 12)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 20:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 20:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 21.00

церковь святой Ольги

(проезд Кирова, 6)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20.00

Навечерие в общинах Неокатехуменального пути — 0:00

Богослужение в Экстраординарной форме латинского обряда

(крипта Кафедрального собора, ул. Малая Грузинская, 27\13)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 20:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 20:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 22:00

Киев

Кафедральный соболр св. Александра

(вул. Костьольна, 17)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20.00

Минск

Кафедральный собор Имени Пресвятой Девы Марии

(пл. Свабоды, 9)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 21.00

Новосибирск

Кафедральный собор Преображения Господня

(ул. М. Горького, д.100)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20.30

церковь Непорочного Зачатия Девы Марии

(2-й переулок Мира, 10)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 18:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 18:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20:30

Казань

церковь Воздвижения Креста Господня

(ул. Островского, 73)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 21.00

Витебск

Кафедральный собор Иисуса Милосердного

(вул. Воінаў Інтэрнацыяналістаў, 28)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 18:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 18:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 22.00

Екатеринбург

церковь святой Анны в Екатеринбурге

(ул. Гоголя, 9)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 20:30

Иркутск

Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии

(ул. Грибоедова, 110)

13 апреля Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 18:00

14 апреля Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 18:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 22:00

Омск

церковь св.Георгия Победоносца

(ул.Звездова 62/1)

13 апреля. Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля. Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 21:00

церковь Сретения Господня

(ул. Авиационная, 120)

13 апреля. Великий Четверг

Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00

14 апреля. Страстная Пятница

Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00

15 апреля Святая Суббота

Навечерие Пасхи — 22:00