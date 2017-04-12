Triduum Sacrum
Расписание богослужений Пасхального Триденствия в городах, из которых больше всего заходят читатели на наш сайт.
Санкт-Петербург
Базилика святой Екатерины Александрийской
(Невский пр., 32-34)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20.00
Успенский собор
(1 Красноармейская ул, 11)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20:00
церковь святого Станислава
(ул. Союза Печатников, 22)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 19.00
церковь Лурдской Богоматери
(Ковенский пер, 7)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 15:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 19.00
церковь Посещения Девой Марией Елисаветы
(Минеральная ул., 21)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20.00
церковь Святейшего Сердца Иисуса
(ул. Бабушкина, 57 )
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20.00
церковь св. Иоанна Крестителя
(Пушкин, Дворцовая ул., 15)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:30
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:30
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 21.30
Часовня святой Елизаветы Тюрингской
(ул. Рябиновая, 18)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 16:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 15:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 19.00
приход Сошествия Святого Духа (славяно-византийского обряда)
(в крипте собора, 1-Красноармейская ул, 11)
13 апреля Великий Четверг
Служба Страстей Христовых (утреня Великого пятка с чтением 12-ти. Евангелий) — 18.00
14 апреля Великая Пятница
Погребения Спасителя (Утреня Великой Субботы с чином Погребения Спасителя) — 18.00
15 апреля Святая Суббота
Вечерня Великой Субботы с литургией св. Василия Великого. Освящение куличей — 09.00
Полунощница — 23.00
16 апреля Светлое Христово Воскресение
Пасхальная утреня. Ночная Божественная литургия свт. Иоанна Златоуста — 00.00
Москва
Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии
(ул. Малая Грузинская, 27\13)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:30
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:30
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20.30
приход свв. Петра и Павла
(ул. Малая Лубянка, 12)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 20:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 20:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 21.00
церковь святой Ольги
(проезд Кирова, 6)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20.00
Навечерие в общинах Неокатехуменального пути — 0:00
Богослужение в Экстраординарной форме латинского обряда
(крипта Кафедрального собора, ул. Малая Грузинская, 27\13)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 20:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 20:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 22:00
Киев
Кафедральный соболр св. Александра
(вул. Костьольна, 17)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20.00
Минск
Кафедральный собор Имени Пресвятой Девы Марии
(пл. Свабоды, 9)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 21.00
Новосибирск
Кафедральный собор Преображения Господня
(ул. М. Горького, д.100)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20.30
церковь Непорочного Зачатия Девы Марии
(2-й переулок Мира, 10)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 18:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 18:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20:30
Казань
церковь Воздвижения Креста Господня
(ул. Островского, 73)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 21.00
Витебск
Кафедральный собор Иисуса Милосердного
(вул. Воінаў Інтэрнацыяналістаў, 28)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 18:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 18:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 22.00
Екатеринбург
церковь святой Анны в Екатеринбурге
(ул. Гоголя, 9)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 20:30
Иркутск
Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии
(ул. Грибоедова, 110)
13 апреля Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 18:00
14 апреля Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 18:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 22:00
Омск
церковь св.Георгия Победоносца
(ул.Звездова 62/1)
13 апреля. Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля. Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 21:00
церковь Сретения Господня
(ул. Авиационная, 120)
13 апреля. Великий Четверг
Месса воспоминания Тайной Вечери — 19:00
14 апреля. Страстная Пятница
Литургия воспоминания Страстей Господних — 19:00
15 апреля Святая Суббота
Навечерие Пасхи — 22:00