Франческо Тотти и вера

Франческо Тотти не только практикующий католик, но и большой почитатель Божьего Милосердия, пишет портал Gosc Niedzielny о нападающем футбольного клуба Roma, завершившем на днях свою карьеру.

Тотти, пишет портал, ссылаясь на издание Alteia, получил католическое воспитание в семье и в своем приходе. Вместе со своим настоятелем и мамой будущий футболист, в возрасте семи лет, был на аудиенции у Иоанна Павла II.



«Папа проходил рядом с нами, внезапно остановился и погладил меня по лицу»», — вспоминает Тотти. – «Я был потрясён, особенно меня тронули его взгляд и энергия, исходившая от него. Было ощущение тишины и покоя. Затем вовремя других встреч меня впечатлял его взгляд, добрые глаза и уникальная в своем роде сила духа».



Франческо Тотти с уважением относится и к Папке Франциску, который по словам спортсмена, несмотря на огромную ответственность и важную роль «кажется одним из нас». «Я думаю, именно так и выглядят люди, которые хотят, чтобы мир был лучше. Поэтому этот Папа полностью заслуживает нашего доверия», — говорит футболист.



Франческо Тотти — итальянский футболист, бывший капитан клуба «Рома», цвета которого защищал с 1992 по 2017 год. Чемпион мира 2006 года и вице-чемпион Европы 2000 года в составе национальной сборной Италии.