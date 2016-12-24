Епископ и раввин спели песню

Католический епископ и раввин из Аргентины песней поздравили верующих с наступающими Рождеством и Ханукой.

В конце декабря христиане вспоминают Воплощение Бога в человеческом теле, а иудеи освобождение Иерусалима от греко-сирийских оккупантов. Оба эти праздника объединяет символика света, победившего тьму. В прошлом году епископ Педро Хавьер Торрес Алиага и раввин Марчело Полякофф из Аргентины исполнили песню, поздравив верующих в обоими праздниками.

Клип с огромной скоростью распространился по всему испаноязычному интернету. В этом году два духовных лидера записали англоязычную версию прошлогоднего клипа и новую песню на испанском языке.

Вот поздравление епископа и раввина на английском, а ниже наш перевод.

Наступил декабрь.

Все христиане ожидают Рождество,

а евреи вновь празднуют Хануку.

Итак, счастливой Хануки!

С Рождеством, мой друг!

Мы уже запаслись свечами и приготовили ёлочку.

Когда Маккавеи рядом, то и Иисус здесь.

Шлем множество пожеланий и поздравлений!

Тише, тише!

Тихая ночь, святая ночь.

Мы друзья и все хорошо.

Раввин и епископ вместе поют,

разделяют традиции с уважением и любовью.

Благословляя миром и счастьем.

Счастливого Рождества!

Радостной Хануки!

А это новая песня епископа и раввина на испанском языке.

Педро Хавьер Торрес Алиага — викарный епископ Кордобской архиепархии в Аргентине. Он долгие годы активно занимается экуменизмом и межрелигиозным диалогом.

Марчело Полякофф — раввин центра Unión Israelita в Кордобе, преподает Талмуд и Галаху в раввинской семинарии.