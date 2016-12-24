Епископ и раввин спели песню
Католический епископ и раввин из Аргентины песней поздравили верующих с наступающими Рождеством и Ханукой.
В конце декабря христиане вспоминают Воплощение Бога в человеческом теле, а иудеи освобождение Иерусалима от греко-сирийских оккупантов. Оба эти праздника объединяет символика света, победившего тьму. В прошлом году епископ Педро Хавьер Торрес Алиага и раввин Марчело Полякофф из Аргентины исполнили песню, поздравив верующих в обоими праздниками.
Клип с огромной скоростью распространился по всему испаноязычному интернету. В этом году два духовных лидера записали англоязычную версию прошлогоднего клипа и новую песню на испанском языке.
Вот поздравление епископа и раввина на английском, а ниже наш перевод.
Наступил декабрь.
Все христиане ожидают Рождество,
а евреи вновь празднуют Хануку.
Итак, счастливой Хануки!
С Рождеством, мой друг!
Мы уже запаслись свечами и приготовили ёлочку.
Когда Маккавеи рядом, то и Иисус здесь.
Шлем множество пожеланий и поздравлений!
Тише, тише!
Тихая ночь, святая ночь.
Мы друзья и все хорошо.
Раввин и епископ вместе поют,
разделяют традиции с уважением и любовью.
Благословляя миром и счастьем.
Счастливого Рождества!
Радостной Хануки!
А это новая песня епископа и раввина на испанском языке.
Педро Хавьер Торрес Алиага — викарный епископ Кордобской архиепархии в Аргентине. Он долгие годы активно занимается экуменизмом и межрелигиозным диалогом.
Марчело Полякофф — раввин центра Unión Israelita в Кордобе, преподает Талмуд и Галаху в раввинской семинарии.