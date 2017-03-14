Русская служба Радио Ватикана

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22 мая — завершение реставрации Кувуклии

Торжественное завершение реставрационных работ в часовне Гроба Господня, т.н. Кувуклии, состоится 22 марта, сообщает сайт францисканской Кустодии Святой Земли. Открытие обновленной часовни произойдет во время экуменического богослужения, в котором примут участие католики, православные и армяне.

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Реставрационные работы в Кувуклии начались в мае 2016 года. Часовня, воздвигнутая на месте где, претерпевала неоднократно и в связи с пожарами и землетрясениями. Последние разрушения были нанесены сильным землетрясением в 1927 году. Католическая, Греческая Православная и Армянская Церкви не смогли тогда принять согласованного решения о проведении реставрационных работ. Британская администрация, в чьем ведении находилась тогда эта территория, в 1947 году опоясали постройку рельсами, спасая ее таким образом от разрушения.

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Лишь спустя несколько десятилетий благодаря соглашению между Церквами были проведены серьезные реставрационные работы и Кувуклия может обойтись без подпорок.

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Редактор
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