Петербуржцы помогали друг другу после теракта

Террористический акт в петербургском метро не только унес жизни людей, но и ввергнул в коллапс всю транспортную систему Санкт-Петербурга. Город перед лицом трагедии проявил братство и сплоченность. Весь общественный транспорт начал работать бесплатно, две самые крупные компании такси бесплатно возили клиентов, ряд кафе и ресторанов угощали продрогших петербуржцев чаем и кофе. Тех, кто не мог добраться домой из, парализованных пробками, центральных районов некоторые приглашали на ночевку к себе. Огромное количество автомобилистов подвозили людей домой. Среди таких добровольцев были и прихожане петербургских католических храмов. Мы побеседовали с некоторыми из них. По их просьбе мы не указываем имена.

«Я везла вечером дочку на репетицию и видела, как по мосту идут люди из центра. Пока ждала ребенка, через соцсети узнала, что можно помочь, — рассказывает прихожанка церкви Лурдской Богоматери. — Оставила свой телефон, и мне позвонили две славные девушки. Они были на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки. Мы поняли, что им проще будет пойти ко мне навстречу. Тем более, что через Литейный мост невозможно было переехать. Еще и педагог из нашего лицея вернулась от Потемкинской улицы назад, так как выбраться из района было невозможно. Мы развезли их по домам. А потом я отвезла уже своих обоих детей домой».

В социальных сетях стихийно развернулись различные способы, связывающие водителей-добровольцев и пассажиров. Те, кто в обычной жизни опасается брать попутчиков, на этот раз охотно откликался на нужды ближних.

«Честно говоря, я как-то не анализировал, почему вчера вечером стал возить людей, — говорит прихожанин базилики святой Екатерины. — Наверное просто странно ехать в пустой машине и слушать легкий джаз, когда у станции метро стоит, выдавливаясь на проезжую часть, огромная толпа тех, кто пытается после рабочего дня добраться домой или спешит, забрать недоумевающего, почему мама опаздывает, ребёнка из детского сада. Хотя, если честно, я сначала всё-таки проехал мимо. Очень хотелось домой – яжустал ,яжплохосебячувствую, яжбедненький. Потом понял, что, если уеду, не смогу ни на минуту остаться наедине с собой, и никогда себя не прощу. Развернулся и поехал назад. Дальше были и пробки, и движение со скоростью 6-8 км в час, и знакомые тесные переулки, через которые можно просочиться на сотню метров ближе к цели…

Все мои пассажиры усиленно предлагали мне деньги. «Ну возьмите, хотя бы, как в маршрутке…» А я слушал, отнекивался, и жалел о том, что люди, к сожалению, отвыкли получать простую помощь от ближнего. Непривычно что ли стало… Неудобно как-то…

Только не нужно думать, что я здесь на какую-то свою исключительность намекнуть пытаюсь. Я своими глазами видел десятки машин, подбиравших людей не только у метро, но и просто на улицах города. Я читал сообщения в интернете с предложением подвезти, я видел сотни значков-сообщений на Яндекс-картах, под каждым из которых значились телефон, номер машины и направление.

Удивительно было и то, как бережно и с пониманием относились друг к другу в условиях автодавки, заполнившей центр города, водители. Каждый старался занять как можно меньше места на дороге, старался пропустить кого-то, старался не перегородить проезд другим машинам.

Я вот тут сказал о том, что странно было бы… Я сейчас подумал, что действительно, странно проехать мимо людей, попавших в такую экстремальную ситуацию, и спокойненько поехать домой ограничивать себя в употреблении мясных продуктов в связи с, видите ли, Великим Постом».

По мнению многих жители Санкт-Петербурга проявили особую солидарность и сплоченность в несчастье. Даже на кадрах из метро видно, что пассажиры помогали вытаскивать пострадавших из раскореженного вагона. В городе во многих местах царила атмосфера братства и поддержки. Очень хочется, что бы это чувство локтя рождалось не только в горе, а оставалось всегда.