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Еще один святой из России

Архиепископ Теофилюс Матулёнис будет причислен к лику блаженных 25 июня 2017 года в Вильнюсе, об этом порталу Gaudete.ru сообщил о. Миндаугас Сабонис, постулатор беатификационного процесса.
Возглавит церемонию причисления к лику блаженных кардинал Анжело Амато, префект Конгрегации по канонизации святых.

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Судьба будущего святого тесно связана с Россией. Теофилас Матулёнис Родился 20 июня 1873 года в Ковенской губернии Российской империи. Окончил Санкт-Петербургскую Духовную семинарию. Рукоположен во священники в 1900 году. С 1912 по 1914 годы служил в церкви святой Екатерины в С-Петербурге, с 1914 по 1923 настоятель петроградской церкви Святейшего Сердца Иисуса. В марте 1923 года был арестован и приговорен к 3 годам заключения. Наказание отбывал в московских тюрьмах. В январе 1925 года был освобожден и вновь вернулся к своим обязанностям настоятеля церкви Святейшего Сердца Иисуса. 9 февраля 1929 года в Ленинграде был тайно рукоположен во епископа и назначен викарием Апостольского Администратора Ленинграда.

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 Арестован в ноябре 1929 года, приговорен к 10 годам заключения. Отправлен на Соловки. В июле 1932 года вновь арестован на Соловках, по групповому делу католического духовенства. Приговорен к 1 году штрафизолятора. Однако, по ходатайству международных организаций в сентябре 1933 года был освобожден и выехал по обмену в Литву. В начале 1940-х назначен епископом Кайшядорским. В 1946 году, когда Литва вошла в состав СССР, был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы. Отбывал срок заключения в Сиблаге, затем во Владимире. Освобожден в 1956 году, вернулся в Литву, жил в изоляции в Шедуве. Незадолго до смерти получил титул архиепископа. Скончался 20 августа 1962 года.

Редактор
Редактор
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