Тарковский. Живопись. Кино.

На днях в Строгановском дворце в Санкт-Петербурге открылась выставка «Андрей Тарковский. Художник пространства». На открытии побывала Екатерина Савельева.

Тарковский. Многие знают Андрея Тарковского по его фильмам, по его высказываниям, по его теоретическим трудам. Но мало кто знает, что режиссер никогда и не думал становиться режиссёром. Ему пророчили карьеру музыканта или художника, что-то определенно связанное с искусством, что было вовсе не удивительно, так как ребенок рос в творческой семье Арсения Тарковского и Марии Вишняковой. Андрей занимался и в музыкальной, и в художественной школе, но любовь к последнему дала более сильный отпечаток на творческий путь режиссера. «Он очень любил рисовать! Ему поскорее хотелось начать работать маслом, но приходилось рисовать карандашом кубы и пирамиды…» — вспоминает о брате Марина Тарковская. Работать маслом Андрей Арсеньевич все же научился, что отчетливо видно в его картинах, представленных на выставке. Пусть их немного, но заметно, что навыки наложения масла на холст имеются, причем, если углубиться – навыки даже немного академические, однако не понятно, либо это влияние художественной школы, либо наблюдение за другими мастерами, либо всё-таки талант.

Живопись. Многие могут возразить, если сказать, что художественное образование и любовь к живописи внесли более значимый вклад в творчество режиссера, чем его музыкальное образование, потому что в своих фильмах Тарковский очень чутко и внимательно подходил к выбору музыкальных композиций. Конечно, нельзя отрицать, что музыка вносит в фильмы яркий эмоциональный оттенок, но этой позиции не уступает и живопись. Стоит вспомнить все семь работ мастера, как сразу становится ясно, что в каждой из них есть обращение автора к живописным полотнам, причем абсолютно разных живописцев, в отличие от музыки, где доминирующим композитором являлся И.С. Бах. Такая любовь к живописи всячески поддерживалась в семье Тарковских, что подтверждает фрагмент из автобиографического фильма «Зеркало», когда главный герой листаем альбом с работами Леонардо да Винчи. Про такие художественные альбомы, которые хранились в семье, говорил в одном из интервью сам режиссер, рассказывая о том, что он (Андрей Тарковский) мог часами разглядывать живописные репродукции, принадлежащие отцу, Арсению Тарковскому. Такое воспитание формировало у режиссера хороший эстетический вкус и художественное видение пространства как на экране, так и в жизни. Судя по представленным на выставке работам режиссера, которые исполнены как маслом, так и карандашом, чувство композиции и компоновка объектов – это у Тарковского всё же врожденное чувство. Сам Андрей Арсеньевич говорил: «Способность воспринимать искусство даруется человеку с рождением и зависит от его духовного уровня». Уровень Тарковского действительно был художественным, его любовь к классической и академической живописи виден как в собственных работах и фотографиях, представленных на выставке, так и в живописи, используемой в кинематографе, представленной мастерами от Рублёва до Да Винчи.

Кино. Раз уж зашла речь о кино и фотографиях, то нельзя не сказать, что выставка, открытая в Строгановском дворце, в своей большей мере состоит из фотографий, сделанных частично самим Тарковским, а в остальном другими авторами, что ничуть не умаляет значимости представленных снимков. Это редкая коллекция интересных артефактов про самого Тарковского и его пространство, которое заполняли люди искусства: начиная от семьи, заканчивая просто коллегами по съемочной площадке. Не случайно выставку назвали именно «Художник пространства» : режиссер сам создавал своё пространство не только как художник кино, но и как художник – живописец, воспринимающий этот мир тонко и чутко. Поэтому какой бы неоднозначной фигурой не был Андрей Арсеньевич Тарковский, он всегда останется гением, которого не обязательно любить, а достаточно просто признавать это, что и сделал Русский музей, создав в юбилейный год выставку о самой известной русской персоне в мировом кинематографе. И нельзя не упомянуть о прекрасном бонусе для истинных ценителей творчества режиссера – это подлинные афиши из личного архива Марины Тарковской, сохранившей великую память о великом человеке.

Выставка «Андрей Тарковский. Художник пространства» будет открыта до 20 ноября 2017 года в Строгановском дворце на Невском проспекте, 17.

Любите искусство. Смотрите кино.

Екатерина Савельева