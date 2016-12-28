Встреча молодежи в Риге

Сегодня в Риге начинается 39 Европейская встреча молодежи, организованная общиной из Тэзе. В ней примут участие около 15 тысяч человек из разных стран Европы. В программе предусмотрены богослужения, встречи с духовными и политическими лидерами, концерты.

Помимо встреч в приходах молодые люди будут собираться на молитву в Выставочном центре Кипсала и в Рига-арена.

«Европа переживает кризис, поэтому наша встреча в Риге станет призывом, обращенным к Литве и молодежи, которая приедет к нам, что бы мы вернулись к ее христианским корням», — сказал в интервью архиепископ Рижский Збигнев Станкевич. В оргкомитет встречи входят четыре епископа: католический, лютеранский, православный и баптистский.

Европейские встречи молодежи, организовываемые общиной из Тэзе, проводятся с 1978 года в разных европейских городах. Нынешняя встреча станет уже тридцать девятой. Завершатся мероприятия 1 января 2017 года.

Фотографии Юлии Лир