Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Встреча молодежи в Риге

Сегодня в Риге начинается 39 Европейская встреча молодежи, организованная общиной из Тэзе. В ней примут участие около 15 тысяч человек из разных стран Европы. В программе предусмотрены богослужения, встречи с духовными и политическими лидерами, концерты. 

riga_02

Помимо встреч в приходах молодые люди будут собираться на молитву в Выставочном центре Кипсала и в Рига-арена.

riga_04

«Европа переживает кризис, поэтому наша встреча в Риге станет призывом, обращенным к Литве и молодежи, которая приедет к нам, что бы мы вернулись к ее христианским корням», — сказал в интервью архиепископ Рижский Збигнев Станкевич.  В оргкомитет встречи входят четыре епископа: католический, лютеранский, православный и баптистский.

riga_03

Европейские встречи молодежи, организовываемые общиной из Тэзе, проводятся с 1978 года в разных европейских городах. Нынешняя встреча станет уже тридцать девятой. Завершатся мероприятия 1 января 2017 года.

Фотографии Юлии Лир

Юлия Лир
Юлия Лир
Прихожанка храма святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге. Историк-медиевист. Увлекается историей Средневековья (Италия, Испания), философией, историей религий.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Италия Крым Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги месса монашествующие музыка нунций паломничество пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации