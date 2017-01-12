Экуменическая выставка икон в Финляндии

В Финляндии откроют выставку икон святых Православной, Католической и Лютеранской Церквей.

Выставка «Небесный свет» откроется 21 января в музее «RIISA», расположенном в городе Куопио. Она представляет собой своеобразный диалог между святыми трех Церквей. Среди представленных образов можно будет увидеть довольно редкие работы. Например, икону святой Матери Терезы, канонизированной в 2016 году.

Музей финляндской православной церкви «RIISA» носит свое название (риза) не случайно, он, как и риза сохранят предметы церковного искусства и дары православных приходов Карелии, а также Валаамского, Коневского и Печенгского монастырей. Коллекция музея включают в себя иконы, предметы религиозного назначения, текстиль, рукописи, старинные книги, дары русских царей.