Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Экуменическая выставка икон в Финляндии

В Финляндии откроют выставку икон святых Православной, Католической и Лютеранской Церквей.

Выставка «Небесный свет» откроется 21 января в музее «RIISA», расположенном в городе Куопио. Она представляет собой своеобразный диалог между святыми трех Церквей.  Среди представленных образов можно будет увидеть довольно редкие работы. Например, икону святой Матери Терезы, канонизированной в 2016 году.

Hen6lrERac0

Музей финляндской православной церкви «RIISA» носит свое название (риза) не случайно, он, как и риза сохранят предметы церковного искусства и дары православных приходов Карелии, а также Валаамского, Коневского и Печенгского монастырей. Коллекция музея включают в себя иконы, предметы религиозного назначения, текстиль, рукописи, старинные книги, дары русских царей.

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Италия Крым Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги месса монашествующие музыка паломничество пасха проповеди святые семинария семья спорт театр францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации