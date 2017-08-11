Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Доска в память о блаженном Теофиле Матулёнисе

10 августа в церкви Святейшего Сердца Иисуса в Санкт-Петербурге освятили памятную доску, посвященную блаженному архиепископу Теофилу Матулёнису, первому настоятелю и строителю этого храма.

Доска была установлена по инициативе Генерального консульства Литовской Республики в Санкт-Петербурге и литовских общественных организаций. На богослужении присутствовали сотрудники дипломатических миссий Литвы и Польши, а также группа паломников из Литвы.
По завершении мессы Генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис подарил приходу Сердца Иисуса копию беатификационного образа блаженного Теофила.

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Напомним, что Теофил Матулёнис окончил Санкт-Петербургскую католическую духовную семинарию в 1900 году. С 1910 по 1914 год служил в церкви святой Екатерины в С-Петербурге, а затем в течение девяти лет был настоятелем петроградского прихода Святейшего Сердца Иисуса. В марте 1923 года был арестован и приговорен к 3 годам заключения. В январе 1925 года был освобожден и вновь вернулся в город на Неве и продолжил нести служение настоятеля церкви Святейшего Сердца Иисуса. 9 февраля 1929 года в Ленинграде был тайно рукоположен во епископа и назначен викарием Апостольского Администратора Ленинграда. Арестован в ноябре 1929 года, приговорен к 10 годам заключения. Отбыв заключение (в общей сложности 14 лет) поселился в Литве, где скончался 20 августа 1962 года. 25 июня этого года архиепископ Теофил Матулёнис был причислен к лику блаженных (местночтимых святых).

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации