Доска в память о блаженном Теофиле Матулёнисе

10 августа в церкви Святейшего Сердца Иисуса в Санкт-Петербурге освятили памятную доску, посвященную блаженному архиепископу Теофилу Матулёнису, первому настоятелю и строителю этого храма.

Доска была установлена по инициативе Генерального консульства Литовской Республики в Санкт-Петербурге и литовских общественных организаций. На богослужении присутствовали сотрудники дипломатических миссий Литвы и Польши, а также группа паломников из Литвы.

По завершении мессы Генеральный консул Литовской Республики в Санкт-Петербурге Дайнюс Нумгаудис подарил приходу Сердца Иисуса копию беатификационного образа блаженного Теофила.

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Напомним, что Теофил Матулёнис окончил Санкт-Петербургскую католическую духовную семинарию в 1900 году. С 1910 по 1914 год служил в церкви святой Екатерины в С-Петербурге, а затем в течение девяти лет был настоятелем петроградского прихода Святейшего Сердца Иисуса. В марте 1923 года был арестован и приговорен к 3 годам заключения. В январе 1925 года был освобожден и вновь вернулся в город на Неве и продолжил нести служение настоятеля церкви Святейшего Сердца Иисуса. 9 февраля 1929 года в Ленинграде был тайно рукоположен во епископа и назначен викарием Апостольского Администратора Ленинграда. Арестован в ноябре 1929 года, приговорен к 10 годам заключения. Отбыв заключение (в общей сложности 14 лет) поселился в Литве, где скончался 20 августа 1962 года. 25 июня этого года архиепископ Теофил Матулёнис был причислен к лику блаженных (местночтимых святых).