25-летие вербистов в Беларуси и России

Монахи из Общества Слова Божьего, т.н. вербисты, отпраздновали 25-летие служения в Беларуси и России. Центральные мероприятия прошли в Москве в церкви святой Ольги.

Торжественную мессу возглавил архиепископ Челестино Мильоре, Апостольский нунций в Российской Федерации. Ему сослужили епископы Ежи Мазур SVD и Кирилл Климович и священники вербисты из разных стран. В том числе представители Генеральной курии Общества и руководители польской, словацкой и венгерской провинций.

«Глядя на вас — вербистов, могу сказать, что минувшие годы были временем принятия вами Слова Божия сердцем открытым, урожайным, готовым принести стократный плод», — сказал в своей проповеди представитель Ватикана.

Важной частью торжеств стали выступления, подытоживающие двадцатипятилетние труды работы вербистов в России и Белоруссии. Своими воспоминаниями поделился епископ Элкский Ежи Мазур, который начинал служение В Белоруссии, а затем стал епископом в Иркутске.

Вербисты, несущие свое служение в Белоруссии и России объединены в т.н. Регион Урал, который объединяет около 40 священников и монахов. Вербисты трудятся в 17 приходах в Санкт-Петербурге, Москве, Иркутске, Волгограде, Тамбове, Благовещенске, Барановичах и других городах.

Фотографии Анны Зуевой