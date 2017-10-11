Футболки с Супер-папой помогут нуждающимся

В интернете продают футболки с изображением супер-папы. Часть вырученных средств пойдет на благотворительность, пишет портал DEON.

Это изображение впервые было нарисовано римским художником Маруо Паллотта на стене дома недалеко от Ватикана в январе 2014 года, но было оперативно стерто городскими службами итальянской столицы. Теперь художник нашел применение своей картинке.



По словам префекта Секретариата по коммуникации монсеньора Дарио Эдоардо Вигано часть средств от продажи футболок пойдет в т.н. «лепту святого Петра» — фонд из которого от имени Папы финансируются различные благотворительные инициативы.

Ватиканский чиновник добавил, что все, что вызывает улыбку, является противоядием «культуре крика и обид». Вместе с тем монс. Вигано отметил, что граффити, нарисованное три года назад на римской улице, было актом «десакрализации» Папы. По словам монсеньора Франциск с самого начала понтификата желает быть близко к людям и регулярно напоминает, что вечно гневающийся человек не может быть христианином.