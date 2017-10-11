Русская служба Радио Ватикана

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Футболки с Супер-папой помогут нуждающимся

В интернете продают футболки с изображением супер-папы. Часть вырученных средств пойдет на благотворительность, пишет портал DEON.

Это изображение впервые было нарисовано римским художником Маруо Паллотта на стене дома недалеко от Ватикана в январе 2014 года, но было оперативно стерто городскими службами итальянской столицы. Теперь художник нашел применение своей картинке.

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По словам префекта Секретариата по коммуникации монсеньора Дарио Эдоардо Вигано часть средств от продажи футболок пойдет в т.н. «лепту святого Петра» — фонд из которого от имени Папы финансируются различные благотворительные инициативы.
Ватиканский чиновник добавил, что все, что вызывает улыбку, является противоядием «культуре крика и обид». Вместе с тем монс. Вигано отметил, что граффити, нарисованное три года назад на римской улице, было актом «десакрализации» Папы. По словам монсеньора Франциск с самого начала понтификата желает быть близко к людям и регулярно напоминает, что вечно гневающийся человек не может быть христианином.

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Редактор
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