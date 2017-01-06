Так вперед, за звездой кочевой

Эпизод с прибытием мудрецов с Востока всегда виделся мне одним из самых сказочных эпизодов в Библии – сказочных в лучшем смысле слова. Как будто в Евангелие на краткий миг входит мир Тысяча и одной ночи, а где-то в тюках на спинах верблюдов спрятан ковер-самолет и волшебная лампа Аладдина. Во многих странах день Богоявления был самым сказочным для детей, которые именно тогда получали подарки. О том, как востребован был сюжет поклонения волхвов, свидетельствует не только огромное количество живописных полотен, но и создававшиеся веками мистерии, миракли и, конечно же, народные песни и колядки.

Но ведь мы с вами роджены, чтоб сказку сделать былью! После того, как волхвоцари вытащили из своих мешков подарки Младенцу Иисусу, у них наверняка осталось что-то и для нас. Например, восточные сладости… ну или, на худой конец, восточная мудрость.

Итак, мастер-класс от волхвов.

1. Следуй за своей звездой.

Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Мы любим и страшимся смотреть на звездное небо, в котором видим и невыразимое величие Творца, и скоротечность человеческой жизни в перспективе вечности. Для каждого Господь сотворил свою «звезду», которая однажды будит в сердце желание идти вперед, к Тому, на Кого указывают все светила мира. Только бы не пропустить эту «звезду». Стих из Евангелия. Встречу. Разговор. Музыку. Звонкий детский голос в саду, повторяющий «иди, читай». Выше нос, ведь если глаза наши вечно опущены долу, то мы не увидим ни проводника, ни цели. Мы не всегда знаем, куда и для чего манит нас Бог, но если не отправимся в путь, то никогда не достигнем Цели.

2. Принимай Бога таким, каким Он хочет Себя явить.

Он может быть разным. Ожидаешь Царя – получи Младенца. Ожидаешь умилительного Малыша – получай Вседержителя во славе. Ожидаешь Попутчика с гитарой – получай Распятого, Умирающего, Погребенного. То, каким образом Бог решит явить себя нам в той или иной жизненной ситуации, в конечном итоге зависит только от Его решения, неведомого нам. В ком Он решит прийти ко мне? В давнем друге, в незнакомце, в нищем или в покровителе или, может, в человеке, которого я еще не готов впустить в сердце? Путешествия за звездами чреваты неожиданностями. Идя к Богу, мы встречаем Его сотни раз.

3. Будь богатым.

Раз уж в Рождество все немного волхвы, почему бы не почувствовать себя обладателем несметных сокровищ, сияющих на персидском ковре? Золото, ладан, смирна. На царство, на священство, на погребение. Это подарки волхвов Иисусу – а заодно и тем, кто соединился со Христом в таинствах крещения и Евхаристии. Мы – царственное, мы – священство, и всем нам предстоит смерть и погребение. Но перед тем, как будет использована смирна – почему бы не поделиться щедро златом и ладаном – даром царственного священства, который в распоряжении каждого из верных? Будем раздавать улыбки и вежливость. Будем помогать нашим близким и не очень открывать в себе достоинство детей Божиих. Будем стараться поддерживать друзей и не забывать родителей. Поделимся терпением – его так не хватает в мире! Как настоящие богачи, не забудем и о себе: будем баловать себя изысканным яством Слова Божиего, роскошью Литургии! Будем щедры на прощение. Ведь тот, кто знает цену своему Сокровищу, Драгоценной жемчужине, ради которой можно бросить на ветер весь свой капитал, не станет держать зла. Блаженны, счастливы мудрецы и волхвы, все те, кто идет за Звездой и дарит на своем пути щедрые подарки.

Анастасия Паламарчук