Русская служба Радио Ватикана

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Св.Иосиф, или Длинный праздник Благовещения

Торжество святого Иосифа почти на неделю опережает торжество Благовещения. Как и положено мужчине, Иосиф прокладывает путь для своей любимой жены. Благовещению Марии в литургическом календаре и в евангельском каноне предшествует благовещение Иосифа.

Иосиф – труженик, и об этом стоит помнить не только в день его воспоминания 1 мая. Иосиф знает, как нелегко дается ежедневный труд. Какой Бог, какие ангелы, у меня семья и большие проблемы – и правда большие проблемы, а еще за плечами длинное родословие от праотцов Авраама и Исаака, и не ударить бы в грязь лицом. Во все времена сложно быть любящим и ответственным… Итак, труд ради семьи. Не знаю, как вам, а мне очень знакома эта проблема: будучи праведными, мы стараемся работать ad majorem Dei gloriam, стараемся на совесть выполнять свой долг, чтбы (как призывают нас папа и епископы) на рабочем место свидетельствовать о Христе. А потом оказывается, что на любовь, общение и собственную духовную жизнь не остается сил. Что от усталости сердце ожесточается или просто черствеет. И вся жизнь вокруг начинает казаться клеткой без выхода. Словосочетание «такова Божья воля» вызывает ассоциации только с пожизненным приговором. От Авраама до Давида четырнадцать родов, и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов, и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов, и сколько еще родов до меня, грешного: пота, страданий, мозолей.
Иосиф – покровитель в безвыходных ситуациях.

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Отходя ко сну, наедине со своим отчаянием, какими словами он молился к Богу отцов своих?
«Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня» (Пс.68 2:3 )?
Или так:
«Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои» (Пс. 118:22)
Кажется, что Иосиф недаром показан нам в отчаянии и эмоциональном тупике. Праведность не обеспечила ему счастья. Праведность сама по себе хороша и похвальна, но животворит ее лишь принятие в мужественные трудовые объятия Иосифа юной Марии и Того, Кого Она носит во чреве.
Младенец вырастет и скажет: Я пришел, чтобы измученных отпустить на свободу.

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Не бойся принять Марию и Ее сына. С ними жизнь, конечно, будет полна неожиданностей и хлопот. Тем, кто принимает это семейство, гарантированы косые взгляды окружающих и непонимание. Но с ними будет весело: вода будет превращаться в вино, сети будут приносить невероятный улов, а при попутном ветре можно будет прогуляться вместе с Иисусом по воде. Если принять Марию и Ее Сына, в твоей жизни появятся новые братья и сестры: иногда блудные, а иногда – практичные, как Марфа, созерцательные, как Мария, и любопытные, как самарянка у колодца. Если принять Марию и Ее Сына, в твою жизнь войдет красота: англельское воинство, воспевающее «Слава в вышних Богу», и неземной свет горы Фавор. Если принять Марию и Ее Сына, в твою жизнь войдет меч: «кто матерь Моя и братья Мои?» «Отвергнись себя и следуй за Мною». Если принять Марию и Ее Сына, в твою жизнь войдет предательство, малодушие, страдание и крест, и, наконец, смерть.
Иосиф, не бойся принять Марию.
Если принять Марию и Сына Ее, даже смерть не устоит и преобразится в Жизнь.

Анастасия Паламарчук

Анастасия Паламарчук
Анастасия Паламарчук
Прихожанка храма св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге, органистка. Доктор исторических наук, историк- медиевист.
http://gaudete.ru/

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