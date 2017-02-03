Русская служба Радио Ватикана

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День посвященной жизни в С-Петербурге

2 февраля в праздник Сретения Господня в церкви святого Антония Чудотворца при монастыре конвентуальных францисканцев прошло богослужение, посвященное Дню посвященной Богу жизни. В нем приняли участие священники, монахи и монахини из различных Орденов и Конгрегаций, несущих свое служение в Санкт-Петербурге и области.

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Важно отметить, что в городе на Неве создавались несколько монашеских конгрегаций, которые сейчас работают во многих странах мира. Среди них: Конгрегация францисканок семьи Марии (основанная святым Зигмунтом Фелинским), Конгрегация урсулинок Сердца Иисуса в агонии (основанная св. Урсулой Ледуховской), Конгрегация сестер миссионерок семьи Марии (основанная блаженной Болеславой Ламент). Здесь блаженный Юргис Матуляйтис  возродил Конгрегацию священников мариан Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Монаществующие играют значительную роль в духовной жизни Петербурга. Они работают на приходах, преподают в семинарии и других учебных заведениях, ведут активную благотворительную деятельность. 

 

Редактор
Редактор
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