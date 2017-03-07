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Причащаться в космосе

Американский астронавт Майкл Скотт Хопкинс, член экипажа корабля Союз ТМА-10М, признался, что брал с собой в космос Пресвятые Дары и причащался на МКС. Об этом он рассказал изданию National Catholic Register.

Майкл вырос в семье методистов, но после брака с католичкой перешел в Католическую Церковь и воспитывает своих детей в католической вере. Когда стало известно, что астронавт примет участие в космическом полете на МКС, то он задался вопросом, сможет ли он взять с собой в полет Тело Христово. После долгих консультаций архиепископ Даниэль Николас Динардо, разрешил Майклу Хопкинсу взять с собой в космос Пресвятые Дары. Астронавт взял с собой небольшую дарохранительницу с шестью облатками, каждая из которых была поделена на 4 части. Таким образом, он мог бы причаститься 24 раза, совершая свое полугодовое космическое приключение.

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«Каждая вещь, которую мы берем в космос должна быть задокументирована и классифицирована. Когда вы летите на российском корабле, то члены Российского космического агентства в течение двух недель взвешивают все личные вещи и утверждают их для космического полета. Но я не мог отдать Тело Христово кому-то другому», — рассказывает Майкл Скотт Хопкинс. — Русские повели себя замечательно. Я пришел со своими личными вещами и объяснил смысл дароносицы и ее значение для меня: «Для вас это просто хлеб или вафли, но для меня это Тело Христово». Они меня поняли и сказали: «Хорошо, мы не будем это взвешивать, вес тут небольшой, нет проблем. Можете оставить его у себя».

Все двери были открыты, и я мог взять Дары в космос, чтобы причащаться каждую неделю. Несколько раз я причастился, скажем, в особых случаях. Я дважды выходил в открытый космос, и утром в этих дней я причащался. Для меня было важно знать, что Иисус со мной, когда я выходил через люк в безвоздушное пространство. Последний раз на орбите я причастился в модуле «Купол», представляющим собой большое окно в видом на землю. Это был особенный момент перед моим возвращением домой».

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Майкл Скотт Хопкинс был членом экипажа корабля Союз ТМА-10М вместе с Олегом Котовым и Сергеем Рязанским. Их полет проходил с 26 сентября 2013 года по 11 марта 2014 года. Всего американский астронавт провел в космосе 168 суток.

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Редактор
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