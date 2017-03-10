Акция «Папа для Украины» — луч радости и надежды

Почти год назад Папа Франциск призвал католиков Европы помочь людям, пострадавшим от боевых действий на Украине. О ходе акции «Папа для Украины» мы побеседовали с епископом Яном Собило из Запорожья, главой Технического комитета этой инициативы.

- Владыко, сколько католиками Европы было собрано денег для Украины? Все ли средства уже распределены?

- На сегодняшний день нам известно о сумме порядка 16 млн. евро, из которых 5 млн. выделил лично Папа Франциск, остальную сумму собрали католики из всей Европы. Цель папской акции для Украины – показать уставшим от войны украинцам любовь и заботу Католической Церкви. Духовное и моральное состояние людей, пострадавших от войны, очень сложное. Папская помощь должна стать для них лучом радости и надежды, что братья и сестры в Европе не забывают о них.

Сейчас мы можем подытожить первый этап Акции помощи Ватикана. На сегодняшний день гуманитарной помощью охвачено около 200 тысяч людей, пострадавших от военного конфликта на востоке Украины. Среди них порядка 70 тысяч наиболее незащищенных семей (многодетных, неполных, малообеспеченных, матерей с новорожденными детьми). Это 80 тысяч детей и 40 тысяч пенсионеров.

- Кто занимается распределением средств?

- Для распределения этого фонда Папа решил установить на месте Технический комитет, который работает в Запорожье на базе нашего прихода. В состав комитета входят 5 человек: среди которых юрист, бухгалтер, два проектных менеджера, в том числе представитель Caritas Internationalis, который на год приехал в Украину специально для того, чтобы помочь в работе Комитета и поделиться опытом подобной работы в других странах мира.

Технический комитет делает самую сложную часть работы: из сотен заявок от организаций и приходов, а также тысяч частных обращений выбрать те проекты, которые являются первоочередными для реализации и соответствуют задачам, которые просит выполнить Папа Франциск: помочь людям, пострадавшим от войны на востоке Украины, самым бедным из бедных.

Поскольку речь идет о личной инициативе Папы Франциска, окончательную ответственность за нее несут Государственный Секретариат Ватикана и Папский Совет «Cor Unum» (который вошел в Дикастерий по делам интегрального развития человека), через Апостольскую Нунциатуру в Украине. На Папский Совет, в частности, возложена ответственность общего контроля технического исполнения инициативы, а также окончательных утверждений проектов, рекомендованных Техническим комитетом.

- На что они идут собранные средства?

- В первую очередь — это лекарства, продукты, восстановление жилья, разрушенного в результате обстрелов и взрывов. Разные проекты реализуются по-разному. Некоторые организации привозят людям продукты, устанавливали в течение зимнего периода котлы и печки-буржуйки в дома, в которых нет газа и отопления из-за разрушений, вставляют окна. Некоторые выдают ваучеры на продукты и медикаменты. Кто-то получает наличные средства для приобретения самого необходимого.

- В чем самые острые нужды?

- На первом этапе Акции, которая охватила порядка 200 тысяч пострадавших людей, примерно каждый второй человек получил медицинскую помощь, лекарства, средства гигиены (в частности, памперсы для детей и лежачих больных). Помощь оказывается не только частным лицам, но и больницам, родильным отделениям. Среди тех, кто обращался за помощью, есть и раковые больные, и люди с гепатитом С.

В зимний период очень актуальным был вопрос утепления жилья. Многие села и города на линии разграничения (своеобразной границе, между Украиной и территорией неподконтрольной ей), где и дальше проживают сотни тысяч людей, полностью отключены от газоснабжения и электричества, то есть там нет тепла и горячей воды. Это большая проблема для людей, которую также пытались решить по мере возможностей.

- Поступает ли помощь, и в каком объеме, нуждающимся в Донецкой и Луганской областях, неподконтрольных Украине?

- Для Папы Франциска нет разницы, с какой стороны от линии разграничения находится человек, нуждающийся в помощи. Нужно понимать, что линия иногда проходит прямо через село. То есть, несколько улиц остались на подконтрольной власти территории, а еще несколько — оказались за другой стороне. Как разделить этих людей? Это соседи, родственники. Не они виноваты в том, что с ними произошло. Рассматриваются все заявки, которые поступают в комитет, и помощь оказывается тем, кто больше всего нуждается и у кого есть самые острые нужды, особенно, если это связано с детьми и пенсионерами, одинокими людьми, инвалидами.

- Поступает ли помощь в католические приходы в Донецке, Горловке, Макеевке, Луганске? В чем больше всего они нуждаются?

- Мы стараемся быть одинаково внимательны ко всем приходам, которые есть в нашей епархии, и конечно следим за нуждами, которые есть у людей. И в Днепре, и в Запорожье, и в Харькове, и в Мелитополе, и в Донецке, и Луганске. Это наши люди, наши прихожане, наши священники. О которых мы молимся, о которых переживаем, стараемся помогать по мере возможностей. Я знаю многих из прихожан лично и молюсь за них. Многие были здесь в Запорожье, а потом вернулись домой в Донецк, так как не смогли найти работу и жилье. Мы не забываем о них.

Что касается нужд людей, могу сказать, что они одинаковые и в Киеве, и во Львове, и в Донецке. Экономическая ситуация в Украине тяжелая, и если зимой людям было очень трудно оплатить коммунальные услуги, то трудно было везде. Конечно, в Донецке и Луганске немного сложнее, так как у людей меньше возможностей, но нужды одинаковые: лекарства для больных, продукты, памперсы, одежда для многодетных и нуждающихся семей. Но всем одинакова нужна Божья любовь и забота! И то, что Апостольский нунций в Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти неоднократно приезжал в эти приходы — это знак любви и поддержки от Папы Франциска, его объятия для католиков Донбасcа.

- Вы помогаете только католикам?

- Папа Франциск достаточно ясно выразил свое желание — помочь всем украинцам, которые пострадали от войны. Самым бедным среди бедных, независимо от их конфессии, национальности, политических и религиозных убеждений. Помощь получают и православные, и протестанты, и мусульмане, и атеисты. Конечно, все они знают, что это помощь от Папы Франциска и католиков из Европы, которые солидарны с их страданиями.

- Владыко, какие у Вас самые яркие впечатления от проведения этой акции?

- Здесь сложно сказать коротко. Очень много горя у людей. У каждого своя ситуация, каждый переживает личную трагедию. Есть люди, которые всю жизнь прожили в Донецке, построили дом, вырастили детей, а сейчас вынуждены были все бросить и скитаются, не имея своего угла. Плачут, молятся, чтобы война закончилась и вернуться домой.

Но даже среди этого отчаяния надежду дают дети. В «серой зоне» (части Луганской и Донецкой областей на Украине вдоль линии разграничения) проживает около ста тысяч детей. Они легче переживают события войны, чем их родители и учителя в школах, возможно, не до конца понимая, что происходит вокруг них и как много опасностей.

Важно помочь им, защитить их, дать им детство и радость, уберечь от травм. Потому что это будущее нашей страны. Мы стараемся сделать для них все возможное, чтобы дать возможность учиться, развиваться, выезжать за пределы своих сел, общаться с другими детьми, видеть мирную жизнь и иметь цель в жизни. Сейчас думаем про новые программы для помощи детям, ведь это вопрос перспективы. Для Папы это тоже один из важных приоритетов, и он внимательно следит за тем, как проходит Акция и молится обо всех жертвах этой бессмысленной войны.

Фотографии предоставлены пресс-службой акции «Папа для Украины»