Будет ли храм в Симферополе?

В Сети начат сбор подписей под обращением к властям Крыма о выделении земли под строительство католического храма в Симферополе. О происходящем на полуострове мы побеседовали с настоятелем местного прихода Успения Пресвятой Девы Марии о. Даниилом Мысленцевым.

- Отче, сейчас католики собираются в небольшом одноэтажном доме. Община обращалась к властям, сначала украинским теперь к российским, о выделении земли для строительства полноценной церкви. Как реагируют на ваши обращения?

- На все наши обращения к властям мы получаем в ответ заверения о твердом желании помочь в нашей проблеме, но ничего конкретного за этим не следует. Нет какой-либо открытой враждебности. Переход от одной юрисдикции к другой ничего существенного в данном вопросе не поменял, хотя многие и надеялись на перемены к лучшему.

- А что стало с храмом, который был до октябрьской революции?

- Исторический храм, который, кстати говоря, служил также и армянской католической общине, по моим данным после войны служил, как почта, а потом со временем пришел в запустение и окончательно был снесен в 1974 году под строительство универмага.

- Насколько велика местная община, может ей достаточно и избушки?

- В самом Симферополе проживает около 1000 крещеных католиков. К приходу принадлежат также окрестные районы. Чтобы в воскресный день вместить всех желающих посетить мессу, службы проходят четыре раза. Богослужения проходят в обычном частном доме, который не приспособлен для большого количества людей. Здесь стоит вопрос не только удобства, но главное безопасности, требуемой самим же законодательством.

- Чем аргументируют свое поведение власти?

- Власти по-разному дают ответ, но никак не могут пояснить, почему же тогда другие конфессии могут строить себе храмы, в то время как мы нет?

- Что вы намерены делать и чем вам могут помочь единоверцы из других регионов России?

- Первое что мы делаем – молимся. Без устали молимся о тех, от кого зависит это решение. Второе же, это всевозможными способами доносить до общества, что у нас есть острая проблема, которая никак не решиться уже на протяжении 20 лет. Просим католиков помолится за нас, чтобы несмотря на трудности мы могли переносить невзгоды с достоинством настоящих христиан и детей Божьих.