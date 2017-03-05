Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Будет ли храм в Симферополе?

В Сети начат сбор подписей под обращением к властям Крыма о выделении земли под строительство католического храма в Симферополе. О происходящем на полуострове мы побеседовали с настоятелем местного прихода Успения Пресвятой Девы Марии о. Даниилом Мысленцевым.

- Отче, сейчас католики собираются в небольшом одноэтажном доме. Община обращалась к властям, сначала украинским теперь к российским, о выделении земли для строительства полноценной церкви. Как реагируют на ваши обращения?
- На все наши обращения к властям мы получаем в ответ заверения о твердом желании помочь в нашей проблеме, но ничего конкретного за этим не следует. Нет какой-либо открытой враждебности. Переход от одной юрисдикции к другой ничего существенного в данном вопросе не поменял, хотя многие и надеялись на перемены к лучшему.

simf_01

- А что стало с храмом, который был до октябрьской революции?
- Исторический храм, который, кстати говоря, служил также и армянской католической общине, по моим данным после войны служил, как почта, а потом со временем пришел в запустение и окончательно был снесен в 1974 году под строительство универмага.

- Насколько велика местная община, может ей достаточно и избушки?
- В самом Симферополе проживает около 1000 крещеных католиков. К приходу принадлежат также окрестные районы. Чтобы в воскресный день вместить всех желающих посетить мессу, службы проходят четыре раза. Богослужения проходят в обычном частном доме, который не приспособлен для большого количества людей. Здесь стоит вопрос не только удобства, но главное безопасности, требуемой самим же законодательством.

- Чем аргументируют свое поведение власти?
- Власти по-разному дают ответ, но никак не могут пояснить, почему же тогда другие конфессии могут строить себе храмы, в то время как мы нет?

simf_01

- Что вы намерены делать и чем вам могут помочь единоверцы из других регионов России?
- Первое что мы делаем – молимся. Без устали молимся о тех, от кого зависит это решение. Второе же, это всевозможными способами доносить до общества, что у нас есть острая проблема, которая никак не решиться уже на протяжении 20 лет. Просим католиков помолится за нас, чтобы несмотря на трудности мы могли переносить невзгоды с достоинством настоящих христиан и детей Божьих.

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия День иудаизма Дом Непорочного Сердца Италия Крым Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги месса монашествующие музыка нунций паломничество пасха проповеди святые семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации