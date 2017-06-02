Майские праздники на cевере Преображенской епархии

О визитации епископом Иосифом Вертом общин на севере Преображенской епархии рассказывает о.Марэк Ящковски.

В России существует понятие «майские праздники». В нашем приходе, в Сургуте тоже были в этом году такие.

Первый из них — уже 1 мая, Престольный Праздник – Св. Иосифа Труженика, покровителя нашего прихода.

Второй праздник, 13 мая — это столетие явлений Божьей Матери в Фатиме. Наш приход особенным образом переживал этот юбилей, поскольку год назад мы приветствовали Божью Матерь в виде точной копии Фатимской статуи, а в этом году мы совершили приходское паломничество в Фатиму. В нашем приходе в этот день был Фатимский Розарий и Фатимская процессия со статуей Божьей Матери вокруг храма.

Третий праздник, над которым я хочу сейчас остановиться и рассказать — это приезд Епископа Иосифа Верта, ординария нашей Преображенской епархии. Главная цель приезда Владыки — освящение новой часовни в самом северном приходе нашей Епархии – в г. Ноябрьске.

Давайте посмотрим на эти события по очереди. Епископ кроме Сургута посетил еще и ближайшие точки нашего огромного (самого большого в мире) прихода – г. Когалым (190 км. от Сургута) и г. Ноябрьск (320 км. от Сургута).

Когалым (26 мая)

Первым местом посещения была община в г. Когалым. Месса в Когалыме совершилась вечером, поскольку днём многие прихожане работают. Община здесь – это, в основном, молодые семьи, много детей и подростков. Но среди прихожан была также одна бабушка, которая, как оказалось, родом была из соседней деревни от места, где родился и жил наш епископ. Община в Когалыме собирается уже 15 лет, всё время в квартирах прихожан. Сейчас мы молимся и стараемся, чтобы в этом городе была хотя бы маленькая часовня. Это мечта прихожан.

Епископ в своей проповеди указал разные события из жизни Иисуса Христа, заканчивая Вознесением Господним, поскольку мы тогда отмечали именно этот праздник. Владыка советовал нам, что в нашей жизни должна быть цель, а главной целю является жизнь вечная.

После небольшого угощения мы поехали дальше на север, чтобы еще в этот день доехать да Ноябрьска. Около одиннадцати вечера мы приехали в г. Ноябрьск. Некоторые из наших гостей были в этом городе впервые. Но все гости, начиная с владыки, впервые были в нашей новой часовне. Приятно было смотреть на их удивление и восторг, увидев новую часовню вв. Апостола Павла.

Ноябрьск (27 мая)

В субботу в полдень началась месса, во время которой епископ Иосиф Верт освятил новую часовню. Во время этой Мессы 5 человек из нашей общины приняли таинство миропомазания.

Община в Ноябрьске — это самая большая община нашего прихода после Сургута и самая большая в месте, где нет постоянно священника. Месса в этом городе проводится обычно раз в две недели. Община встречается уже много лет – сначала собирались по квартирам, потом в офисе, в фирме наших прихожан, и наконец-то у нас есть своя часовня. Год назад, благодаря фонду «Реновабис», который хочу за это отдельно поблагодарить, мы приобрели нежилое помещение с отдельным входом, в пятиэтажке, где после ремонта, сделанного за пожертвования прихожан, мы обустроили красивую и уютную часовню. Кроме часовни есть там также и места, комнатки для священника и сестер, чтобы можно было переночевать, а также небольшая кухня и сакристия. Всё скромно, но уютно. (Посмотрите на фотографиях).

Епископ начал свою проповедь грустным рассказом о храме в селе Белосток в Томской области, который несколькими неделями раньше сгорел. Вот, когда мы радуемся, что у нас есть новый храм (епископ подчеркивал, что эта часовня — это настоящий храм), мы должны помнить в наших молитвах и о тех, кто храм потерял. Это поможет нам быть благодарными Богу, что у нас храм есть.

В конце Мессы епископ торжественно перенес Пресвятые Дары в Дарохранительницу и подчеркнул, что с тех пор всегда Иисус в Пресвятых Дарах будет на этом месте.

Радует, что община уже настолько дозрела, что встречается по воскресеньям также и тогда, когда нет священника и нет мессы. Тогда прихожане сами читают воскресные чтения, молятся Розарием и другими молитвами, а потом также и общаются.



Благодарим за присутствие на нашем празднике не только епископа, но также о. Ивана – эконома нашей Епархии, с. Татьяну – директора студии католического телевидения «Кана», о. Олега который приехал специально аж с Нижневартовска, а также наших прихожан не только из Ноябрьска, но также из г. Муравленко (120 км. от Ноябрьска) и г. Губкинский (280 км. от Ноябрьска). Поздравить нас пришли также заместитель мэра города Ардышев Алексей Витальевич и советник мэра Ризяпов Ильдус Ханифович.

Красиво об этом событии написала мне потом одна из прихожанок из Ноябрьска, Инна, которая тоже приняла таинство миропомазания: «В нашем приходе произошло знаменательное событие, которое нужно вписать в историю — освещение алтаря и часовни! Еще особо важное событие для меня, действие которого меня так впечатлило, что я практически забыла все на свете — это таинство миропомазания. Не хочется писать пафосные слова. Просто я рада, что эти события произошли в моей жизни и в жизни нашего прихода. Рада, что наш приход посетил епископ!!!

Надеюсь, что благодаря Богу и после освещения алтаря, жители Ноябрьска потянулся в часовню. И на мессе будет столько прихожан, что все будут стоять плечом к плечу и не будет свободного места…»

После Мессы одна семья наших прихожан – Татьяна и Леонард, всех пригласила на обед. Это была хорошая возможность для общения с епископом и друг с другом в неформальной обстановке.

После обеда мы вернулись в Сургут.

Сургут (28 мая)

Торжественная месса началась в 10 часов. Во время этой нее 9 человек приняло таинство миропомазания. Эта месса в первые транслировалась из нашего храма по радио «Мария».

Во время проповеди епископ подчеркнул важные события последних времен в Церкви во всем мире, а также в нашей епархии, вспомнил столетие фатимских явлений, а также наше паломничество в Фатиму, обратился со словом к тем, кто принимал таинство миропомазания. Епископ сказал, что миряне могут и должны свидетельствовать там, куда священник не может попасть, тем более что здесь очень мало священников.

После мессы мы сделали общее фото перед храмом и пригласили владыку на угощение в нижнем храме. Там все имели возможность задать вопрос епископу, пообщаться с ним. Епископ вручил миропомазанным свидетельства миропомазания и красивые крестики с изображением Святого Духа, в память об этом таинстве.

Потом владыка совершил в нашем храме греко-католическую Литургию.

А это свидетельства нескольких ново-миропомазанных:

28 мая наш приход Святого Иосифа-Труженика посетил владыка и преподал 9 прихожанам (и мне в том числе) таинство Миропомазания.

Этому дню предшествовала подготовка – наш настоятель, отец Марэк провёл интересный и содержательный курс: мы повторяли основы катехизиса, размышляли над Евангелием и над тем, чего мы ждём от этого таинства, мы ответственно выбирали восприемников и имена святых покровителей. Эта работа стала важным этапом подготовки к Миропомазанию: помогла нам осознать значимость этого великого таинства в жизни христианина, подготовить свой разум и сердце к принятию Святого Духа.

Когда епископ нанёс святым миром знак креста на лоб и хлопнул по плечу, я почувствовала приятное тепло, слабость в теле, трепет – что-то необъяснимое, но очень светлое и осязаемое. Это было чудесно: это радость, от которой хотелось расплакаться. Святой Дух озарил меня своей силой, дающей укрепление в вере. Я надеюсь быть достойной Его благодатных даров и прошу у Бога мужества для защиты христианских идеалов и прославления имени Бога.

Юлия

В таинстве Миропомазания, которое мы приняли, дополнилась благодать святого Крещения. Уже в осознанном возрасте в этом таинстве мы получили Святого Духа, укрепляющего в нас веру и любовь. Иисус Христос даровал нам особую силу Святого Духа, которая обязывает к большей ответственности за Церковь, за наше участие в жизни прихода, за свою жизнь, за жизнь наших близких.

Благодарим Господа Бога за то, что Он милостиво послал нам служителя таинства, епископа Иосифа Верта. Благодарим господа Бога за настоятеля прихода св. Иосифа Труженика, о. Марэка Ящковского, который своими добрыми учениями и наставлениями, глубоко духовными проповедями ведёт нас в нашей вере. Благодарим Господа Бога за восприемников в таинстве Миропомазания в лице замечательных женщин, как Горобец Ядвига Константиновна и Ходоковская Ирина Иосифовна.

Благодарим Господа Бога за то, что мы имеем. Он даёт нам Свои дары, благодаря которым мы становимся послушны Божественному вдохновению.

Хмарская Лидия Нажатовна,

Хмарский Анатолий Иванович.

Один день назад, приняв таинство Миропомазания, вместе с дарами Святого Духа, я получила и огромную ответственность за свою жизнь вне церкви. Вера без дел мертва, так и таинства без изменения дальнейшей жизни останутся обрядом. Мы несём ответственность за то, какие реальные свидетельства нашей веры мы можем давать людям, которые Бога не знают. Спасибо нашему настоятелю, отцу Марэку за подготовку к этому таинству. Мы не сможем до конца понять Святого Духа, но мы знаем, как он действует в нашей жизни. Спасибо епископу Иосифу за то, что совершил таинство Миропомазания. Слава Богу за всё!

Яна

Я благодарю Господа Бога и Духа Святого за сегодняшний день, за наш Приход Святого Иосифа Труженика. Это день радости за моих родных: мужа и сына, которые приняли Духа Святого, и я была свидетелем этой радости вместе с ними, за этот праздник в нашей семье. А также за всех, кто сегодня принял Миропомазание. Видела у всех радость в душе, блеск в глазах; это уже было видно, что Дух Святой с ними. Слава Господу Богу и Духу Святому за любовь к нам и веру нашу к Господу!

Светлана

о. Марэк Ящковски

Фотографии: сестра Иоанна, о.Марэк