Церковь помогла жертвам в Лас-Вегасе

Церковь Искупителя стала убежищем для жертв стрельбы в Лас-Вегасе, пишет CNS.

Напомним, что вечером в воскресенье Стивен Паддок открыл огонь из автоматической винтовки с 32-го этажа гостиницы по участникам фестиваля музыки кантри. В результате 59 человек погибли и более 525 получили ранения.

Паркинг при католическом храме был использован для нужд спасательной операции, а затем и в самой церкви был размещен временный штаб полиции, там же нашли убежище жертвы стрельбы.



Церковь Искупителя была возведена в 1993 году, рассчитана на 2220 мест и является самой крупной в местной епархии. Особое значение, по мнению местного духовенства, приобрела бронзовая статуя Христа с детьми: Его взор обращен к месту массовой гибели людей.