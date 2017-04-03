Институт — это община!

«Готовь сани летом»… Поэтому, хоть еще не завершился этот учебный год, стоит уже задуматься о следующем. О новых программах Института святого Фомы в Москве мы побеседовали с его директором о. Томасом Гарсиа Уидобро Ривасом, SJ.

- Отче, расскажите, пожалуйста, о новых учебных программах в 2017-2018 гг.? Чем они принципиально отличаются от программ прошлых годов?

- В 2017-2018 гг. планируются 2 программы, закончив которые можно будет получить Удостоверение о повышении квалификации или Диплом об освоении дополнительной образовательной программы. Это зависит от профильного базового образования учащегося. Первая программа – «Теологическая мысль в образах искусства». Здесь мы хотим показать, каким образом связаны искусство и теология. Не всегда у людей была возможность изучать теологические трактаты, они не были так доступны, как сейчас, не все умели, например, читать, поэтому раньше ведущим средством распространения теологической мысли было искусство. Здесь мы размышляем об архитектуре храма, о духовной живописи, музыке и так далее.

Искусство, само по себе и как теологический трактат, выражает всю напряженность и противоречивость теологической мысли. Эта программа поможет разглядеть живую, динамическую ткань этого символического повествования. В рамках дисциплин планируется изучение Истории Церкви, Богословия Образа, Литургики, Иконографии христианского искусства, Нового Завета в богословской и художественной интерпретации и так далее. Конечно, программа следующего года отличается от наших предыдущих теологических программ, таких как «Вера и диалог» и «Христология». В следующем учебном году мы хотим сделать акцент на изучение взаимодействия западной и восточной христианской мысли.

Вторая программа планируемого нами курса носит название «Личностный и духовный рост: ориентиры и пути». Она продолжает и дополняет наш путь изучения христианской психологии. Через эту программу мы хотим, чтобы наши студенты вошли глубже в понимание процесса самоопределения и становления личности через философско-теологическое знание, современно-научную психологию и практические методы психологической и духовной помощи. Здесь хочу подчеркнуть то, что программа имеет не только научный компонент, но даже больше эмпирический. Конечно, студенты будут знакомиться с разными предметами, такими как Основы и перспективы христианской антропологии, Феномен социализации личности в традиционных культурах, Формы субъективности в современной культуре, Психотехники духовных практик, Психологическая помощь в кризисе и прочее. У нас за спиной 4-хлетний опыт преподавания христианской психологии. Можно сказать, предыдущие программы больше задавали направления и расширяли общий кругозор в пространстве психологического знания. В новом курсе мы углубляем и конкретизируем знания. Каждая программа длится 1 год, с сентября этого года по июнь 2018 года. Студенты учатся каждую субботу с 10 до 17 часов. Что касается психологической программы, в этом году у абитуриентов будет возможность выбрать один модуль, который длится полгода, то есть один семестр, или же пройти весь курс.

- Что вы ожидаете от нового учебного года?

- Мы, руководство Института святого Фомы и преподавательский состав, понимаем образование не только как получение новой информации, которая может быть полезна в профессиональной сфере конкретного человека. Для нас получение знания неотделимо от совместно переживаемого опыта в процессе овладения им. Мы хотим, чтобы наши студенты могли открыть новые горизонты в своей жизни, узнать больше о себе и других, посмотреть новыми глазами на процессы, происходящие в обществе и так далее. Наш Институт – это не только образовательное учреждение, но также и община студентов и преподавателей, где диалог между разными конфессиями, людьми, которые придерживаются непохожих взглядов, является крайне важным и необходимым для понимания и уважения инаковости другого. Для того чтобы способствовать более глубокому диалогу, мы стараемся вносить разнообразие в учебную деятельность через совместное посещение различных музеев, церквей, монастырей, выставок. Нашу учебную деятельность также дополняет киноклуб, занятия по библиодраме и другие виды деятельности. Учёба в Институте святого Фомы – это опыт, который мы предлагаем проживать совместно.

Беседовала Юлия Лир

Фотографии Ольги Хруль и Натальи Гилевой