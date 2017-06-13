Католики на Дне России в С-Петербурге

12 июня в празднике, посвященном Дню России, который проходил в муниципальном округе Северный в Санкт-Петербурге принял участие о. Михаил Мархевка, священник католического прихода Посещения Девой Марией Елисаветы.

Муниципальный округ находится в границах пастырской ответственности этого прихода. Руководство муниципального образования этот округа активно сотрудничает в со священниками храма, в частности публикует информацию о приходе и поздравления с праздниками на страницах своей газеты «Северные вести».

Участие католического священника в празднике, организованном руководством округа Северный, лишний раз подчеркивает межнациональный характер города на Неве.

Фотографии Алексея Никифорова