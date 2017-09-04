Матерь Божия Фатимская в Крыму

В воскресенье 3 сентября на улице перед зданием пока еще не возвращенного храма св. Климента в Севастополе была отслужена торжественная месса, после которой состоялась процессия со статуей Фатимской Божией Матери.

Прихожане собрались отметить столетие явления Пресвятой Богородицы в Фатиме. Торжественную Мессу возглавил Епископ Яцек Пыль — Делегат (глава) Пастырского округа Римско-Католической Церкви в Республике Крым и г. Севастополе. После молитвы прихожане совершили процессию вокруг пока еще не возвращенного храма св. Климента в Севастополе вместе со статуей Фатимской Божией Матери.

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Епископ Яцек Пыль благословил севастопольских школьников и студентов — католиков на новый учебный год.

Статуя Божией Матери из Фатимы продолжит путь по католическим приходам Крыма.

Олег Левандовский