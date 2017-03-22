Русская служба Радио Ватикана

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Реставрация часовни Гроба Господня завершена

22 марта в Иерусалиме состоялась торжественная церемония, завершающая реставрационные работы часовни над местом погребения и воскресения Христа, т.н. Кувуклии.

Реставрационные работы в Кувуклии начались в мае 2016 года. Часовня, воздвигнутая на месте, где претерпевала неоднократно и в связи с пожарами и землетрясениями. Последние разрушения были нанесены сильным землетрясением в 1927 году. Католическая, Греческая Православная и Армянская Церкви не смогли тогда принять согласованного решения о проведении реставрационных работ. Британская администрация, в чьем ведении находилась тогда эта территория, в 1947 году опоясала постройку рельсами, спасая ее таким образом от разрушения.

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После долгих лет согласований было достигнуто общее решение о проведении полномасштабных ремонтных работ, которые велись под руководством профессора Афинского национального политехнического университета Антонии Моропулу. Проект реализовывался за счет пожертвований и обошелся в четыре миллиона долларов.

В торжественной церемонии открытия Кувклии приняли участие представители Католической, Православной и Армянской Апостольской Церкви. В том числе Апостольский нунций в Израиле архиепископ Джузеппе Ладзаротто, Апостольский администратор Латинского патриархата Иерусалима архиепископ Пьербаттиста Пиццабалла, Константинопольский Патраирх Варфоломей, Патриарх Иерусалимской Православной Церкви Феофил III, Иерусалимский патриарх Армянской Апостольской Церкви Нурхан Манукян.

Фотографии с сайта Францисканской кустодии Святой Земли

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