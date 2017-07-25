Русская служба Радио Ватикана

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Спустя год после ВДМ

Почти 178 миллионов долларов заработал Краков благодаря Всемирному дню молодежи в 2016 году, сообщает Gosc Niedzielny.

Об этом рассказали во время пресс-конференции, подводящей итоги прошлогоднего форума. 

Заместитель президента Кракова заявил, что во время ВДМ паломники потратили более 650 миллионов злотых. «Это важный экономический эффект», — подчеркнул он.

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По словам генерального координатора ВДМ епископа Дамиана Мускуса, дух Всемирного Дня молодежи все еще жив в приходских общинах. «Там по-прежнему функцонируют приходские комитеты. Некоторые начали культурную деятельность, другие благотворительную, в том числе и заграницей, организовывая сбор денег для польских семей на востоке», — развил свою мысль иерарх.

ВДМ проходил в Кракове с 25 июля по 31 июля 2016 года. В заключительной мессе, которую возглавил Папа Франциск, приняло участие 2,5 миллиона человек. В том числе около 2 тысяч паломников из России.

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