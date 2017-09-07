Шотландию посвятили Непорочному Сердцу Марии

В минувшее воскресенье в храме Матери Божией Лурдской в Карфине, епархия Матервелл, состоялась церемония посвящения Шотландии Непорочному Сердцу Марии, пишет National Catholic Register.

На церемонии присутствовали католические епископы Шотландии, духовенство и верные, приехавшие со всей страны. Епископ Пейсли Джон Киннан в своей речи, обращенной к верным, сказал: «Епископы Шотландии – преемники апостолов на этой земле. Собранные в коллегии поместных епископов в единстве с апостолом Петром, и в этом качестве осуществляя духовную власть над Шотландией, они призывают уповать на заступничество и ходатайство Сердца Матери нашей Марии; пребывая в уверенности, что она неизменно будет приходить к нам на помощь и вверять нас заботе Ее возлюбленного Сына».

Инициатива посвящения принадлежала шотландским католикам-мирянам, буквально забросавших местных епископов письмами с просьбами. Церемонии посвящения предшествовал сорокадневный период молитвенной подготовки.

Посвящение страны Сердцу Марии стало событием не только для небольшой католической общины, но и политически значимым фактом. (Напомним, что после Реформации в Шотландии почти повсеместно утвердился и остается господствующей конфессией кальвинизм и пресвитерианское устройство Церкви.) Члены Шотландского парламента направили официальную ноту с приветствием и поддержкой акта посвящения. В ней говорится: «Парламент признает, что католические епископы Шотландии посвятили страну Непорочному Сердцу Марии 3 сентября 2017 года; понимая, что епископы будут молиться за Шотландию в святилище Девы Марии при гроте в Карфине близ Матервелла, прося о том, чтобы Шотландию оживило обновленное желание поиска Истины. Парламент признает, что одновременно они будут молиться и о парламентариях и членах правительства, дабы они участвовали в построении подлинной цивилизации любви и старались создать такое пространство, где жизнь каждого человека будет ценной, где бедные, одинокие и отверженные не будут забыты, место, где каждый сможет свободно исповедовать свою веру».

«Грот в Карфине» — знаковое для Шотландии место. Посвященное Лурдским явлениям святилище было построено в 1920-х годах, когда страна страдала от экономического кризиса, голода и безработицы. Храм был построен по инициативе местного священника руками безработных, просивших помощи Пресвятой Девы, и быстро стало местом паломничества. Посвящение Шотландии Сердцу Марии стало прямым ответом на призыв, обращенный Богородицей к человечеству в Фатиме. Через два года формальная церемония такого же посвящения пройдет в Англии, которую до Реформации называли «уделом Марии». В настоящее время английский католический епископат призвал верных к молитве о должном приготовлении к этому событию.