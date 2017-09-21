Из России в Русси

21 сентября преподаватели и студенты Санкт-Петербургской католической высшей духовной семинарии, а также прихожане разных храмов города на Неве попрощались с монсеньором Пьетро Скалини.

После двух десятков лет служения в России священник уезжает на родину в Италию, где станет настоятелем прихода св. Аполлинария в городе Русси.

Портал Gaudete.ru благодарит о. Пьетро за его труды, поддержку и молитву! Мы желаем Вам, отче, благословений и радости!

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Отец Пьетро Скалини родился в городе Фаэнца в итальянском регионе Эмилия-Романья в 1963 году. После окончания семинарии был рукоположен во священники в 1988 году. Спустя девять лет о. Пьетро приехал в Санкт-Петербург, где начал преподавать в Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов», а в 2008 году стал ее ректором. Помимо работы в семинарии о. Пьетро активно занимался с католической молодежью и общиной Comunione e Liberazione, принимал участие в научных конференциях. В 2010 году о.Пьетро был присвоен титул Капеллана Его Святейшества.

В Италии о. Пьетро Скалини возглавит приход святого Аполлинария Равеннского в городе Русси, где родился архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Матери Божией в Москве.