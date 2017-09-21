Русская служба Радио Ватикана

Последние новости

Из России в Русси

21 сентября преподаватели и студенты Санкт-Петербургской католической высшей духовной семинарии, а также прихожане разных храмов города на Неве попрощались с монсеньором Пьетро Скалини.

После двух десятков лет служения в России священник уезжает на родину в Италию, где станет настоятелем прихода св. Аполлинария в городе Русси.
Портал Gaudete.ru благодарит о. Пьетро за его труды, поддержку и молитву! Мы желаем Вам, отче, благословений и радости!

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Отец Пьетро Скалини родился в городе Фаэнца в итальянском регионе Эмилия-Романья в 1963 году. После окончания семинарии был рукоположен во священники в 1988 году. Спустя девять лет о. Пьетро приехал в Санкт-Петербург, где начал преподавать в Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов», а в 2008 году стал ее ректором. Помимо работы в семинарии о. Пьетро активно занимался с католической молодежью и общиной Comunione e Liberazione, принимал участие в научных конференциях. В 2010 году о.Пьетро был присвоен титул Капеллана Его Святейшества.

В Италии о. Пьетро Скалини возглавит приход святого Аполлинария Равеннского в городе Русси, где родился архиепископ Павел Пецци, митрополит архиепархии Матери Божией в Москве.

Редактор
Редактор
Нам интересно не только то, что происходит в стенах церкви или в ограде церковного прихода. Люди и события, книги и фильмы, спорт и путешествия – в любой области христианин способен видеть Бога и извлекать пользу для своей души.
http://gaudete.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Органные и Фортепианные концерты духовной и классической музыки в храме св. Станислава в Санкт-Петербурге

Мета

ТЕГИ САЙТА

Адвент Белоруссия Богородица ВДМ ВОВ Ватикан Всемирный День Молодежи Год Милосердия Дом Непорочного Сердца Иркутск Италия Крым Литва Москва Папа Папа Франциск Польша Рождество Христово Россия США Санкт-Петербург Украина Франциск благотворительность великий пост дети доминиканцы евреи история иудаизм кино кларетины книги монашествующие музыка нунций пасха проповеди святые семинария семья спорт францисканцы футбол экуменизм

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение

Мы – проект католиков-мирян Gaudete.ru.

В переводе с латинского «gaudete» означает «радуйтесь!». К радости о спасении призывает нас Евангелие. Gaudete.ru - взгляд на мир глазами взрослого христианина.

©2015 Gaudete.ru. Использование оригинального текста на русском языке и изображений публикаций возможно только после согласования с редакцией Gaudete.ru. Переводы на другие языки и рерайт - при наличии гиперссылки на сайт в начале публикации