Западный Старец

Отец Романо Скальфи прожил почти целое столетие (1923-2016), являясь для всех нас совершенно особым духовным ориентиром и наставником. Он стал священником после Второй мировой войны, потрясшей всякое политическое и культурное равновесие прошлых столетий и введшей мир в состояние постоянного конфликта между различными системами и мировоззрениями. Это был мир атеистов против христиан, (даже если на самом деле, все было не так просто: среди атеистов оставалось много верующих, а добрые христиане быстро становились атеистичнее самих атеистов), поэтому Католическая Церковь Папы Пия XII призывала всех верующих и особенно священников к великому крестовому походу против врагов веры.

Отец Романо, как и многие другие, откликнулся на этот призыв с энтузиазмом. В послевоенные годы наблюдалась целая волна священнических и миссионерских призваний, молодежи, движимой идеей духовного восстановления мира, разрушенного ненавистью и насилием. Родина отца Скальфи, Трентино, была одной из самых щедрых на эти призвания, многие молодые люди посвятили себя самой отважной и рискованной миссии, обращенной к тем странам, где господствовал «коммунистический дьявол», то есть к России и Восточной Европе. В те годы наряду с ним многие священники прошли через Колледж «Руссикум» и учебу в Папском Восточном Институте, особенно выходцы из бывших территорий Австро-Венгерской империи, включавшей в себя и Тренто, и на протяжении столетий объединявшей христиан Востока и Запада. После учебы отец Романо попробовал посвятить себя романтической «миссии в России», но после нескольких попыток исключил эту возможность, железный занавес стал непроницаемым.

Тогда вместе с другими миссионерами из Руссикума он начал искать другие пути, и нашел совершенно иное решение, обращенное уже не к России и Востоку, а к верующим Италии и Запада. И если нельзя было поехать в Россию, то можно было принести Россию в собственный дом. Вместе с другими (вспомним отца Пиетро Модесто и отца Нило Кадонна) он основал Исследовательский Центр «Христианская Россия», и посвятил себя распространению русско-византийской духовности в латинском мире. После стольких веков подозрительности Запад научился от отца Романо Скальфи и некоторых других пионеров экуменической миссии любить иконы, византийскую литургию, мистику Достоевского, философию Соловьева и Бердяева, и многие другие сокровища России и христианского Востока. Со своей величественной монашеской седой бородой и небесным взглядом человека Божия он стал для многих молодых людей Западным старцем, учителем веры и жизни, любящим далеких и защищающим гонимых, страстным почитателем Отцов Церкви и гласом европейской «Церкви молчания», чьи подпольные свидетельства он опубликовывал.

Мы не знаем, каковы заслуги отца Скальфи в крахе атеистического режима Советского Союза (вне всякого сомнения, немалые), но как бы там ни было, он пережил радость осуществления своей мечты. Многие воспитанные им молодые люди отправились в Россию в качестве миссионеров и исследователей столь любимого и желанного мира, и он снова смог дарить России свою улыбку и мудрость. В конце своей долгой жизни отец Романо смог созерцать как религиозное возрождение России, так и появление новых тревог за будущее глобализованного мира, которым с небес он посвятит свое полное грусти заступничество, и мы уверены, что наш Господь внимет голосу отца Романо, ныне поющего на небесах гимны единой Церкви всех святых.

о. Стефано Каприо