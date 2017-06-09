Конгресс русских греко-католиков в Италии

С 6 по 9 июня в Сан-Феличе-дель-Бенако в Италии прошел Всемирный конгресс русских греко-католиков, посвященный столетию Собора Русской Католической Церкви восточного обряда. В нем приняли участие представители духовенства из разных стран мира, которых объединяет служение в этой богослужебной традиции.

«Мы имели возможность встретиться, познакомиться и ощутить единую приверженность русской католической традиции и церкви в масштабах всего мира», — сказал нашему порталу о. Андрей Залевский, настоятель прихода Рождества Христова в Калининграде.

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В конгрессе приняли участие 40 священнослужителей и мирян из России, Германии, Австрии, Франции, Великобритании, Канады, США, Аргентины и Австралии. Четыре дня были отличной возможностью совместной молитвы и обсуждения опыта и перспектив развития.

По словам о. Андрея Залевского, встреча в Сан-Феличе-дель-Бенако служит прекрасным свидетельством того, что Российская Католическая Церковь византийского обряда не является мёртвым экспонатом, но живой Церковью, в которой провозглашается Христово Евангелие.

Фотографии о. Андрея Залевского