Русская служба Радио Ватикана

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о. Миндаугас Сабонис: «Связь с Россией у еп. Матулёниса не прерывалась»

25 июня в Вильнюсе кардинал Анджело Амато причислит к лику блаженных архиепископа Теофила Матулёниса. 20 лет своей жизни этот священнослужитель провел в городе на Неве. Он окончил Санкт-Петербургскую семинарию, служил в храмах святой Екатерины и Святейшего Сердца Иисуса, а в 1929 году был тайно рукоположен во епископа и назначен викарием Апостольского Администратора Ленинграда. Епископ был несколько раз арестован, провел в советских тюрьмах и лагерях более 16 лет: в Москве, во Владимире, на Соловках и Сибири. С 1956 года он жил в Литве, где скончался 20 августа 1962 года.
О Слуге Божием мы побеседовали с о. Миндаугасом Сабонисом, постулатором беатификационного процесса архиепископа Теофила Матулёниса.

Mindaugas Sabonis

- Жизнь Слуги Божия Теофила Матулёниса тесно связана с нашей страной. Как он относился к России, к россиянам?
- У архиепископа было к ним очень теплое отношение. Не удивительно, ведь он многие годы провел в России, был там епископом. Как он сам признавался, писать ему по-русски было легче, чем по-литовски. Также говорить по-русски ему было легче, чем на литовском. Когда он вернулся в Литву он вынужден учить литовский язык заново.

Есть документ, в котором он, уже будучи епископом Кайшадорским, обращался к Папе с просьбой, что если будет такая возможность, вернуть его в Россию.
Во время II мировой войны он тайно организовывал группы священников, которых отправлял для пастырской деятельности в России, он собирал деньги, литургические книги и принадлежности, которые отправлял для российских католиков. Можно сказать, что его связь с Россией и Санкт-Петербургом у него не прерывалась на протяжении всей жизни. 

Хотел бы его добавить, что когда Теофил Матулёнис был в первый раз арестован, то его прихожане из церкви Святейшего Сердца Иисуса написали коллективное письмо Председателю ЦИК СССР Калинину с просьбой освободить настоятеля. Католики Санкт-Петербурга тоже любили своего пастыря. Эта глубокая связь российских католиков и епископа Теофила Матулёниса видна из сохранившихся документов.

На самом деле мы не так много знаем о периоде служения Матулёниса в С-Петербурге. И нам очень интересно было бы узнать новые подробности.

matulionis_1925 

- Так получается, что беатификация архиепископа Теофила Матулёниса состоится через день после торжества Сердца Иисуса…
- Это удивительное совпадение! Жизнь Матулёниса особым образом связана со Святейшим Сердцем Иисуса. Когда ему было 3 года его мать серьезно заболела. И, заботясь о нем, она посвятила сына Святейшему Сердцу Иисуса. На протяжении всей его жизни так или иначе мы встречаемся с удивительными моментами. Например, он был настоятелем прихода Сердца Иисуса в Петербурге. Так получается, что и беатификация пройдет через день после Торжества Святейшего Сердца Иисуса.

- Мир значительно изменился. Страна Советский Союз, в которой жил Теофил Матулёнис, не существует. Поменялись политические, экономические, культурные условия. Чему нас, людей XXI века может научить будущий блаженный?
- Его пример для нас, литовцев, очень важен. Сейчас у нас период, когда демонизируют Россию, россиян. Я по совместительству служу капелланом и отлично вижу какие сейчас настроения. Много страха, много разговоров о войне. Матулёнис — мученик, учащий нас прощению. Он прощал своих гонителей. Как бы трудно ему не было ему в советских тюрьмах, он никогда не призывал к мести!

Слуга Божий Теофил был человеком, смотрящим глубоко в сердце людей. Он рассказывал, что как-то его привели на ночной допрос. Его встретил суровый и недовольный офицер. Матулёнис сказал: «Прости меня, я знаю, что у тебя есть семья, что ты должен бы быть в это время со своей женой, а вынужден провести время со мной». Сначала следователь подумал, что священник издевается. Но потом понял, что его слова искренни. В итоге этот грозный офицер отправил конвой и угостил Тефила Матулёниса домашней едой, которую ему приготовили его жена.

Архиепископ всегда рассказывал эту историю. Он верил, что в каждом человеке есть струна, на которой может сыграть красивую мелодию.
Я думаю, что для нас литовцев, это очень важный пример, пример того, как нужно прощать.

matulionis_1923 

-Ожидаете ли вы паломников из России?
- Когда мы обсуждали с епископом наши задачи, то главной мы обозначили сделать эти торжества не только литовским праздником. Мы хотим пригласить гостей из тех мест, где служил и жил Матулёнис: из России, Латвии, Белоруссии. Матулёнис большую часть своей жизни провел вне Литвы. Будет правильно, если прибудет много гостей из других стран.

Беседовал Михаил Фатеев

Михаил Фатеев
Михаил Фатеев
Прихожанин храма святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге. Режиссер, продюсер, журналист. Женат. Отец троих детей.
http://gaudete.ru

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