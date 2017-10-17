Дети помолятся о Сирии

18 октября дети во многих странах будут читать розарий в интенции своих сирийских ровесников. Акцию, родившуюся в Венесуэле, поддерживает фонд «Помощь Церкви в беде».

Вдохновением инициативы стали слова святого Пио из Пьетрельчины о том, что когда миллион детей помолятся на розарии мир изменится. Акция начнется в 9 часов утра и будет проведена в 69 странах мира.

На сайте проекта, среди городов, которые примут участие в акции есть и российские: Москва, Новосибирск и Печерские Выселки, расположенные недалеко от Тольятти.