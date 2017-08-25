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Скончался преподаватель петербургской семинарии

Вечером 24 августа отошел ко Господу о. Станислав Важешак, профессор Папского Богословского факультета в Варшаве, заведующий кафедрой биоэтики Католического университета им. Стефана Вышинского, преподаватель Санкт-Петербургской Высшей католической семинарии «Мария Царица Апостолов».

«Для нас это неожиданная и большая утрата. Для нас он был не только преподавателем, но и замечательным священником и братом», — сказал нашему порталу о. Константин Передерий, ректор Санкт-Петербургской семинарии. — Это был видный специалист по биоэтике. Среди его многочисленных публикаций есть работы и на русском языке. Он долгие годы приезжал в Санкт-Петербург и по-русски преподавал биоэтику нашим студентам. Скорбим и молится о нем. Надеемся, что и он молится у престола Бога о нас».

Отец Станислав Важешак родился в 1958 году, окончил Варшавскую семинарию. Продолжил образование в Люблинском католическом университете, Католическом институте в Париже и Папском университете святого Креста в Риме. Имел докторские степени по богословию и философии. В 2009 году получил титул профессора богословия из рук президента Польши Леха Качинского.
Преподавал в ряде польских учебных заведений, а также в Санкт-Петербургской и Гроднеской католических семинариях. Помимо преподавательской и научной деятельности был известным душепастырем и настоятелем прихода Непорочного Зачатия Девы Марии в Варшаве.

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